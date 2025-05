Selvaggia Lucarelli pronta al debutto di Sognando Ballando con le Stelle: "Milly ha avuto ragione, si evolve con il tempo"

News VIP

Per celebrare i vent’anni di Ballando con le Stelle, è in arrivo un nuovo show in prima serata su Rai 1: Sognando… Ballando con le Stelle, le parole di Selvaggia Lucarelli.

A partire da venerdì 9 maggio per quattro settimane, Milly Carlucci, per celebrare i vent’anni di Ballando con le Stelle, ha deciso di portare in prima serata su Rai 1: Sognando… Ballando con le Stelle in cui d ieci professionisti del ballo si mettono alla prova per conquistare un posto nel cast della prossima edizione del dance show più amato del piccolo schermo.

A giudicare ci sarà la storica giuria del programma, composta da Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Carolyn Smith (presidente di giuria), Guillermo Mariotto. e Selvaggia Lucarelli. La Lucarelli, presente alla conferenza stampa del nuovo show, intervistata da SuperGuidaTv, ha ripercorso i 20 anni di Ballando svelando quale è stato il concorrente che più l'ha colpita ma anche chi, tra i tanti, è stato il più negato per l'arte di danzare. La giornalista ha anche confermato di essere stata contattata per L'Isola dei Famosi, ma non di recente e che, alla fine, avrà piacere di guardare come semplice spettatrice.

"Chi mi ha sorpreso di più in questi anni? Beh, forse banalmente potrei dirti, quest’anno, Bianca Guaccero. Nel senso che è molto difficile trovare una ballerina ai livelli di Bianca Guaccero. Quando tu non distingui l’allievo dal maestro, lì vuol dire che davanti c’è un fuoriclasse. Di negati, ce ne sono stati tanti. Lo cito sempre, è un po’ il capro espiatorio… però è bello essere i rappresentanti dei negati, perché vuol dire che, comunque, hai lasciato un segno. Credo che Salvo Sottile abbia battuto veramente il pubblico — glielo dico sempre, glielo ricordo sempre — ma è giusto, perché comunque, capisci, essere così negati… essere il più negato di tutta la storia di Ballando è meraviglioso"

Selvaggia ha parlato di quale possa essere il merito del successo del programma da ben due decenni:

"Io credo che abbia il grande pregio di essere un programma che, in qualche modo, si evolve con la società. Cambia, non è un programma statico, è un programma che “balla” con la contemporaneità. Danza con ciò che è moderno. Quindi, negli anni, abbiamo visto Ballando cambiare profondamente, anche proprio nella struttura del programma. Inizialmente era molto più ballo, nel corso degli anni è diventato molto più racconto. [....] Insomma, Milly ha sempre avuto il pregio di saper fiutare i cambiamenti e di portarli sul palco. In fondo, posso dire — non per essere autoreferenziale, non è un modo di autocelebrarmi — però, quando Milly Carlucci mi ha chiamato a fare la giurata di Ballando con le stelle, ormai dieci anni fa, io ero un personaggio che la tv guardava con grande diffidenza, perché sembrava una specie di bug del sistema, cioè una che rompe le scatole a chi fa televisione, ai programmi televisivi, sempre critiche… Cioè, mettermi dentro era comunque una scommessa, perché poteva anche essere un autosabotaggio. E anche lì Milly, nel tempo, poi ha avuto ragione, nel senso che comunque sono diventata, credo, un elemento importante di questo programma.

A Sognando Ballando con le Stelle, ci saranno anche importanti ritorni. A tal proposito, la Lucarelli ha dichiarato:

"Gabriel Garko, poi c’è… Emanuele Filiberto l’ho già visto, l’ho anche giù… no, l’ho già visto, non so, non mi ricordo. Forse l’ho visto a Notti sul ghiaccio, mi sembra facesse il ballerino-pattinatore. Beh, Iva Zanicchi mi incuriosisce molto, anche perché diciamo che ci siamo incrociate in un’edizione per me un po’ cupa, nel senso che era la stessa edizione in cui c’era anche il mio ex fidanzato — quindi ex ballerino… ogni volta lo dico, è un lapsus che torna sempre! L’inconscio mi sta dicendo qualcosa? No, perché forse in quell’edizione ha rischiato di diventare un ex fidanzato! E quindi Iva Zanicchi forse è il personaggio che sono più curiosa di rivedere, anche perché, dopo il ponte, cosa si inventerà quest’anno? Cioè, per essere altrettanto atletica… la spaccata in aria sul lampadario? Potrebbe essere l’edizione in cui si smonta Iva Zanicchi, definitivamente. Bisogna rimontarla come la Billy."

Selvaggia ha infine parlato dell'Isola dei Famosi, confermando che Mediaset l'abbia contattata per il ruolo di opinionista anche se alla fine è stato deciso per Simona Ventura che la giornalista considera "la storia del programma":

"Allora, guarda, diciamo che c’è stato un avvicinamento, ma non recente. Io ho letto questa notizia, che in parte ha un’attinenza con la realtà. C’è stato un avvicinamento, se ne è parlato molto brevemente, ma come pura e mera ipotesi. Dopodiché è stato chiaro fin dall’inizio che Simona Ventura, legittimamente tra l’altro — non sono né offesa né risentita — ha chiesto di far parte del cast ma di essere l’unica opinionista. Visto che è la storia del programma, io credo che probabilmente desiderare un ruolo esclusivo, in solitaria, ripeto, sia assolutamente legittimo. E quindi, in realtà, l’ipotesi — che non è mai stata una vera trattativa — è caduta subito. Ma ti parlo forse di un mese fa, per cui non è vero che ieri è caduta questa ipotesi. Non sono neanche mai iniziate le trattative. Non so se sarebbero andate in porto, non so se le avrei fatte. Detto questo, Veronica Gentili ha tutta la mia stima e la mia simpatia, per cui le faccio un grande in bocca al lupo. Stasera vedrò L’Isola e non c’è nessun tipo di strascico."