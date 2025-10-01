TGCom24
Home | VIP | News | Selvaggia Lucarelli: “A Ballando con le Stelle chiudo tutti i cerchi. Il vaffa di Barbara D’Urso? Solo un intercalare”
News VIP

Selvaggia Lucarelli: “A Ballando con le Stelle chiudo tutti i cerchi. Il vaffa di Barbara D’Urso? Solo un intercalare”

Anita Nurzia

Ballando con le Stelle, la Lucarelli commenta il “vaffa” di Barbara D’Urso.

Selvaggia Lucarelli: “A Ballando con le Stelle chiudo tutti i cerchi. Il vaffa di Barbara D’Urso? Solo un intercalare”

Selvaggia Lucarelli si prepara a tornare dietro al bancone dei giurati di Ballando con le Stelle e, come sempre, le sue parole non passano inosservate. Intervistata da gay.it, la giornalista ha raccontato con ironia la sua esperienza nello show di Milly Carlucci, soffermandosi anche sull’episodio che ha fatto discutere il pubblico: il “vaffa” pronunciato in diretta da Barbara D’Urso durante la prima puntata.

"Ballando con le stelle come “psicanalista”, le parole di Selvaggia Lucarelli

Selvaggia non ha mai nascosto che Ballando con le Stelle sia spesso un terreno minato, un’arena dove oltre alle coreografie vanno in scena vecchie ruggini e rapporti da chiarire. Lei stessa lo descrive con una battuta che dice molto del suo approccio:

“Sai quando il tuo psicanalista ti dice che devi far pace col tuo passato, che devi chiudere il cerchio? Ecco, io chiudo tutti i cerchi a Ballando. A Ballando con le Stelle si usa parecchio mettere alla prova il mio self control. Ormai non so mai che cosa aspettarmi. Mancano solo il mio ex marito, ma andiamo d’accordo, quindi non fa gola, e il primo fidanzatino delle medie che mi ha lasciato per la mia compagna di banco. Chi manca? Tutte le persone con cui ho dei conti in sospeso sono venute lì. In effetti, ormai è diventato un appuntamento fisso: Ballando è come se fosse il mio psicanalista”.

Una battuta che fotografa bene la sua condizione: giudicare spesso persone con cui ha un passato fatto di tensioni, diverbi o antipatie.

Il “vaffa” di Barbara D’Urso: lite o gioco?

Ma l’episodio che ha fatto più rumore è stato il colorito “vaffa” che Barbara D’Urso ha lanciato verso di lei in puntata. Una scena che ha subito acceso i social, dividendoli tra chi l’ha letta come un vero scontro e chi come una gag. La diretta interessata ha voluto chiarire la sua versione, spegnendo i toni polemici:

“Se vogliamo creare casi a tutti i costi, io ci sto anche ed è divertente. Però giocherei sporco se dicessi che quel ‘vaffa’ era serio: mi è sembrato un intercalare divertito alla mia battuta, che era divertente. Credo che ci sarà tempo per prendersi sul serio. Penso che i nostri scambi non saranno di questo tenore quando decideremo di affrontarci seriamente. Mi tocca fare l’avvocato del diavolo”.

Con il suo stile pungente, ironico e diretto, Selvaggia Lucarelli si conferma uno degli ingredienti fondamentali di Ballando con le Stelle. Il dance show di Rai1, per contrastare il successo di Tu Si Que Vales, competitor di Canale 5, posticiperà la messa in onda di circa un'ora e si preannuncia anche questa settimana uno scontro di fuoco che caratterizza il sabato sera del piccolo schermo italiano.

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Anita Nurzia
  • Co-responsabile della sezione TV
  • Autore del romanzo "Cento Battiti al Minuto"
Suggerisci una correzione per l'articolo
News Correlate
Un Posto al Sole Anticipazioni 2 ottobre 2025: Elena speaker in radio ma il suo intervento rischia di rovinare tutto!
anticipazioni TV Un Posto al Sole Anticipazioni 2 ottobre 2025: Elena speaker in radio ma il suo intervento rischia di rovinare tutto!
Io Canto Family, stasera su Canale 5, la terza puntata
anticipazioni TV Io Canto Family, stasera su Canale 5, la terza puntata
Temptation Island, Jenny Guardiano esce allo scoperto con il nuovo fidanzato
news VIP Temptation Island, Jenny Guardiano esce allo scoperto con il nuovo fidanzato
Uomini e Donne, Flavio Ubirti svela: "Non sono un 'malessere', ancora non mi sono abituato al successo"
news VIP Uomini e Donne, Flavio Ubirti svela: "Non sono un 'malessere', ancora non mi sono abituato al successo"
La forza di una donna Anticipazioni Puntate dal 6 all'11 ottobre 2025: Arif in pericolo di vita!
anticipazioni TV La forza di una donna Anticipazioni Puntate dal 6 all'11 ottobre 2025: Arif in pericolo di vita!
Ballando con le stelle, Alba Parietti si sbilancia su Selvaggia Lucarelli e Barbara D'Urso: ecco cosa ha rivelato
news VIP Ballando con le stelle, Alba Parietti si sbilancia su Selvaggia Lucarelli e Barbara D'Urso: ecco cosa ha rivelato
Uomini e Donne, l'opinione della puntata: Gemma perde la testa, la dama scatenata contro Magda
news VIP Uomini e Donne, l'opinione della puntata: Gemma perde la testa, la dama scatenata contro Magda
Tempesta d'Amore Anticipazioni dal 6 al 10 ottobre 2025: Philipp chiede ad Ana di sposarlo!
anticipazioni TV Tempesta d'Amore Anticipazioni dal 6 al 10 ottobre 2025: Philipp chiede ad Ana di sposarlo!
Scopri tutti i Gossip TV
Scopri tutte le Anticipazioni TV
Scopri tutte le News TV
I Programmi del Momento
Beautiful
Uomini e Donne
Un Posto al Sole
Grande Fratello
La Promessa
Temptation Island
Amici
L'Isola dei Famosi
La forza di una donna
Il Paradiso delle Signore
Tutti i Programmi TV
Stasera in TV
Guida TV