Selvaggia Lucarelli: “A Ballando con le Stelle chiudo tutti i cerchi. Il vaffa di Barbara D’Urso? Solo un intercalare”

Ballando con le Stelle, la Lucarelli commenta il “vaffa” di Barbara D’Urso.

Selvaggia Lucarelli si prepara a tornare dietro al bancone dei giurati di Ballando con le Stelle e, come sempre, le sue parole non passano inosservate. Intervistata da gay.it, la giornalista ha raccontato con ironia la sua esperienza nello show di Milly Carlucci, soffermandosi anche sull’episodio che ha fatto discutere il pubblico: il “vaffa” pronunciato in diretta da Barbara D’Urso durante la prima puntata.

"Ballando con le stelle come “psicanalista”, le parole di Selvaggia Lucarelli

Selvaggia non ha mai nascosto che Ballando con le Stelle sia spesso un terreno minato, un’arena dove oltre alle coreografie vanno in scena vecchie ruggini e rapporti da chiarire. Lei stessa lo descrive con una battuta che dice molto del suo approccio:

“Sai quando il tuo psicanalista ti dice che devi far pace col tuo passato, che devi chiudere il cerchio? Ecco, io chiudo tutti i cerchi a Ballando. A Ballando con le Stelle si usa parecchio mettere alla prova il mio self control. Ormai non so mai che cosa aspettarmi. Mancano solo il mio ex marito, ma andiamo d’accordo, quindi non fa gola, e il primo fidanzatino delle medie che mi ha lasciato per la mia compagna di banco. Chi manca? Tutte le persone con cui ho dei conti in sospeso sono venute lì. In effetti, ormai è diventato un appuntamento fisso: Ballando è come se fosse il mio psicanalista”.

Una battuta che fotografa bene la sua condizione: giudicare spesso persone con cui ha un passato fatto di tensioni, diverbi o antipatie.

Il “vaffa” di Barbara D’Urso: lite o gioco?

Ma l’episodio che ha fatto più rumore è stato il colorito “vaffa” che Barbara D’Urso ha lanciato verso di lei in puntata. Una scena che ha subito acceso i social, dividendoli tra chi l’ha letta come un vero scontro e chi come una gag. La diretta interessata ha voluto chiarire la sua versione, spegnendo i toni polemici:

“Se vogliamo creare casi a tutti i costi, io ci sto anche ed è divertente. Però giocherei sporco se dicessi che quel ‘vaffa’ era serio: mi è sembrato un intercalare divertito alla mia battuta, che era divertente. Credo che ci sarà tempo per prendersi sul serio. Penso che i nostri scambi non saranno di questo tenore quando decideremo di affrontarci seriamente. Mi tocca fare l’avvocato del diavolo”.

Con il suo stile pungente, ironico e diretto, Selvaggia Lucarelli si conferma uno degli ingredienti fondamentali di Ballando con le Stelle. Il dance show di Rai1, per contrastare il successo di Tu Si Que Vales, competitor di Canale 5, posticiperà la messa in onda di circa un'ora e si preannuncia anche questa settimana uno scontro di fuoco che caratterizza il sabato sera del piccolo schermo italiano.