Rai modifica la programmazione del sabato sera: cambio di orario per Ballando con le Stelle

Ballando con le Stelle cambia orario: Rai modifica la programmazione del sabato sera. Ecco come cambierà!

Ballando con le Stelle è tornato in onda da sabato 27 settembre, ma Rai ha già decido di cambiare la programmazione del sabato sera. Niente paura, però! Nessuna rivoluzione per il dancing show di Rai1, che sarà sempre trasmesso in diretta il sabato sera, ma non più alle 20.35. Questo cambio d'orario è stato approvato per introdurre anche il sabato sera Affari Tuoi con Stefano De Martino.

Ballando con le Stelle, cambio d'orario per il programma

Da sempre in onda il sabato sera, Ballando con le Stelle ha riaperto le danze il 27 settembre, scontrandosi subito con Tu si que vales su Canale 5. Nella gara di share e ascolti del sabato sera a trionfare, in maniera inaspettata, è stato lo show di Canale 5, che ha potuto contare su una squadra di diversi artisti chiamati da Maria De Filippi a intrattenere il pubblico. Non è passata infatti inosservata, anche sui social, l'esibizione di De Filippi e Beppe Vessicchio nei panni di Orietta Berti e Fedez con Mille, che ha scatenato commenti positivi e ha sicuramente contribuito a innalzare lo share. Secondo gli ascolti, infatti, Ballando ha collezionato il 23% di share contro il 28, 5 % di Tu si que vales. Sui numeri, è anche intervenuta la stessa Milly Carlucci, che ha però smentito eventuali preoccupazioni e ansie da prestazioni: "Non ricordo di aver mai fatto un programma senza concorrenza. Ho sempre pensato a fare il meglio per il programma e nel tempo devo dirti che la concorrenza aiuta a non sederti mai sugli allori, a non fare il copia e incolla dell’anno prima".

Tuttavia, sembra che nonostante le parole della conduttrice del dancing show, Rai abbia deciso di correre ai ripari e modificare leggermente la programmazione del sabato sera. Un cambiamento piccolo, ma significativo e che potrebbe permettere agli ascolti di Ballando con le Stelle di risalire. Secondo quanto riporta Davide Maggio infatti Rai ha cambiato l'orario di inizio di Ballando con le Stelle, che non andrà più in onda alle 20.35 com'è accaduto per la prima puntata della nuova edizione.

Rai modifica la programmazione: ecco quando va in onda Ballando con le Stelle

Il cambiamento della programmazione del sabato sera di Rai1 servirà a risollevare gli ascolti? Come rivela Davide Maggio, a partire da sabato 4 ottobre, su Rai 1 andrà in onda Affari Tuoi, che occuperà lo spazio solito delle 20.35 e anticiperà così Ballando con le Stelle. Il dancing show, invece, inizierà più tardi: l'orario di inizio della puntata è fissato alle 21.30, subito dopo la fine della puntata del gioco dei pacchi con Stefano De Martino.

In questo modo, Rai contrasterà la doppia "minaccia" de La Ruota della Fortuna e di Tu si que vales nell'access prime time. Anche il gioco condotto da Gerry Scotti, infatti, ha dato del filo da torcere al dancing show collezionando il 26.7% di share contro il 19% del programma di Milly Carlucci. Riusciranno a risollevarsi gli ascolti così? Non ci resta che attendere le prossime puntate per scoprirlo!

