TGCom24
Home | VIP | News | Rai modifica la programmazione del sabato sera: cambio di orario per Ballando con le Stelle
News VIP

Rai modifica la programmazione del sabato sera: cambio di orario per Ballando con le Stelle

Maria Castaldo

Ballando con le Stelle cambia orario: Rai modifica la programmazione del sabato sera. Ecco come cambierà!

Rai modifica la programmazione del sabato sera: cambio di orario per Ballando con le Stelle

Ballando con le Stelle è tornato in onda da sabato 27 settembre, ma Rai ha già decido di cambiare la programmazione del sabato sera. Niente paura, però! Nessuna rivoluzione per il dancing show di Rai1, che sarà sempre trasmesso in diretta il sabato sera, ma non più alle 20.35. Questo cambio d'orario è stato approvato per introdurre anche il sabato sera Affari Tuoi con Stefano De Martino.

Ballando con le Stelle, cambio d'orario per il programma

Da sempre in onda il sabato sera, Ballando con le Stelle ha riaperto le danze il 27 settembre, scontrandosi subito con Tu si que vales su Canale 5. Nella gara di share e ascolti del sabato sera a trionfare, in maniera inaspettata, è stato lo show di Canale 5, che ha potuto contare su una squadra di diversi artisti chiamati da Maria De Filippi a intrattenere il pubblico. Non è passata infatti inosservata, anche sui social, l'esibizione di De Filippi e Beppe Vessicchio nei panni di Orietta Berti e Fedez con Mille, che ha scatenato commenti positivi e ha sicuramente contribuito a innalzare lo share. Secondo gli ascolti, infatti, Ballando ha collezionato il 23% di share contro il 28, 5 % di Tu si que vales. Sui numeri, è anche intervenuta la stessa Milly Carlucci, che ha però smentito eventuali preoccupazioni e ansie da prestazioni: "Non ricordo di aver mai fatto un programma senza concorrenza. Ho sempre pensato a fare il meglio per il programma e nel tempo devo dirti che la concorrenza aiuta a non sederti mai sugli allori, a non fare il copia e incolla dell’anno prima".

Tuttavia, sembra che nonostante le parole della conduttrice del dancing show, Rai abbia deciso di correre ai ripari e modificare leggermente la programmazione del sabato sera. Un cambiamento piccolo, ma significativo e che potrebbe permettere agli ascolti di Ballando con le Stelle di risalire. Secondo quanto riporta Davide Maggio infatti Rai ha cambiato l'orario di inizio di Ballando con le Stelle, che non andrà più in onda alle 20.35 com'è accaduto per la prima puntata della nuova edizione.

Rai modifica la programmazione: ecco quando va in onda Ballando con le Stelle

Il cambiamento della programmazione del sabato sera di Rai1 servirà a risollevare gli ascolti? Come rivela Davide Maggio, a partire da sabato 4 ottobre, su Rai 1 andrà in onda Affari Tuoi, che occuperà lo spazio solito delle 20.35 e anticiperà così Ballando con le Stelle. Il dancing show, invece, inizierà più tardi: l'orario di inizio della puntata è fissato alle 21.30, subito dopo la fine della puntata del gioco dei pacchi con Stefano De Martino.

In questo modo, Rai contrasterà la doppia "minaccia" de La Ruota della Fortuna e di Tu si que vales nell'access prime time. Anche il gioco condotto da Gerry Scotti, infatti, ha dato del filo da torcere al dancing show collezionando il 26.7% di share contro il 19% del programma di Milly Carlucci. Riusciranno a risollevarsi gli ascolti così? Non ci resta che attendere le prossime puntate per scoprirlo!

Scopri le ultime news su Ballando con le Stelle

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Maria Castaldo
  • Redattore Sezione TV
  • Giornalista pubblicista con la passione per il piccolo e grande schermo
Suggerisci una correzione per l'articolo
News Correlate
Grande Fratello, Grazia Kendi si professa single, ma impazza un rumor: "Fidanzata con un ex di Temptation Island"
news VIP Grande Fratello, Grazia Kendi si professa single, ma impazza un rumor: "Fidanzata con un ex di Temptation Island"
Filippo Bisciglia e Pamela Camassa si sono lasciati: arriva il commento di Selvaggia Lucarelli!
news VIP Filippo Bisciglia e Pamela Camassa si sono lasciati: arriva il commento di Selvaggia Lucarelli!
Un Posto al Sole Anticipazioni 1° ottobre 2025: Roberto nel mirino di Rosario!
anticipazioni TV Un Posto al Sole Anticipazioni 1° ottobre 2025: Roberto nel mirino di Rosario!
Winx Club: The Magic is Back da domani 1° ottobre 2025 su Rai2 e il 2 ottobre 2025 su Netflix. Pronti a tornare ad Alfea?
anticipazioni TV Winx Club: The Magic is Back da domani 1° ottobre 2025 su Rai2 e il 2 ottobre 2025 su Netflix. Pronti a tornare ad Alfea?
Amici 25, Pierpaolo Monzillo entra nel team di Veronica Peparini: "Faremo cose belle" (VIDEO)
news VIP Amici 25, Pierpaolo Monzillo entra nel team di Veronica Peparini: "Faremo cose belle" (VIDEO)
Grande Fratello, Jonas Pepe confessa: "Ho visto alcuni con delle strategie ben precise" (VIDEO)
news VIP Grande Fratello, Jonas Pepe confessa: "Ho visto alcuni con delle strategie ben precise" (VIDEO)
Grande Fratello, parla la madre di Nicola Pisu: "La storia con Miriana Trevisan, montata dagli autori"
news VIP Grande Fratello, parla la madre di Nicola Pisu: "La storia con Miriana Trevisan, montata dagli autori"
Blanca 3: ottimi ascolti per l'esordio della terza stagione della serie, diretta a suon di musica da Nicola Abbatangelo
anticipazioni TV Blanca 3: ottimi ascolti per l'esordio della terza stagione della serie, diretta a suon di musica da Nicola Abbatangelo
Scopri tutti i Gossip TV
Scopri tutte le Anticipazioni TV
Scopri tutte le News TV
I Programmi del Momento
Beautiful
Uomini e Donne
Un Posto al Sole
Grande Fratello
La Promessa
Temptation Island
Amici
L'Isola dei Famosi
La forza di una donna
Il Paradiso delle Signore
Tutti i Programmi TV
Stasera in TV
Guida TV