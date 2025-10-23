Sanremo 2026, Tiziano Ferro sarà tra i Big? Arriva la risposta del cantante

News VIP

Tiziano Ferro è tornato a far musica ufficialmente e al debutto del prossimo album ha rivelato se lo vedremo o meno tra i Big del prossimo Festival di Sanremo 2026.

Tiziano Ferro è tornato al suo primo grande amore: la musica. E lo fa con un nuovo tour e un album, dal titolo Sono un Grande, ricco di nuove canzoni pronte a far emozionare i fan del cantautore di Latina. Ma nel suo immediato futuro ci sarà anche Sanremo 2026 come Big? Ecco cosa ha rivelato l'artista.

Tiziano Ferro sarà a Sanremo 2026? Arriva la risposta del cantante

A due anni di distanza dal suo momentaneo addio alla musica, Tiziano Ferro è tornato con un nuovo singolo, Cuore Rotto, e un nuovo album, intitolato Sono un Grande. Dodici brani per raccontare la tempesta che ha vissuto in questi anni di lontananza dal suo pubblico, impegnato a ricostruire la sua vita dopo il divorzio dal marito Victor Allen e a prendersi cura dei suoi bambini, ai quali sta insegnando l'importanza di dire sempre la verità ed essere sinceri prima con sé stessi, oltre che con il mondo.

Il suo nuovo disco, rivela a SkyTg24, parla di "insicurezze, ma anche della bellezza di riconoscere il proprio valore, anche e soprattutto quando fa paura". Un album per raccontare un cambiamento iniziato anche con un cambio di management e produttori dopo l'addio a Universal Music. Un allontanamento che non è stato preceduto da alcun conflitto, ma piuttosto da un desiderio profondo di cambiamento e rinnovamento: "Non ho litigato con nessuno. Non ho licenziato nessuno, ma avevo bisogno di sentirmi dire cosa andava cambiato e fatto meglio" dice l'artista, secondo quanto riferisce l'ANSA.

Ma, oltre al nuovo album e a un tour che ha reso estatici i fan più affezionati, nell'immediato futuro di Tiziano Ferro ci sarà anche Sanremo 2026? Ecco cosa ha rivelato l'artista in una recente intervista per presentare la sua ultima fatica musicale.

Sanremo 2026, Tiziano Ferro sarà tra i Big? Tutte le novità della nuova edizione del Festival

Tiziano Ferro sarà tra i Big del prossimo Festival di Sanremo 2026? Il cantautore di Latina è tornato con un nuovo album, Sono un Grande, e un nuovo tour e potrebbe esibirsi sul palco della prossima edizione della kermesse canora? In queste settimane, il conduttore e direttore artistico Carlo Conti è impegnato nella selezione delle canzoni dei futuri Big.

Secondo diversi rumors, Tiziano Ferro si esibirà sul palco dell'Ariston insieme a Madame, ma sarà davvero così? In un'intervista a Il Messaggero, l'artista ha confessato se sarà a Sanremo 2026, che verrà trasmesso su Rai1 dal 24 al 28 febbraio 2026. Deludendo le speranze dei fan, Tiziano Ferro ha smentito la sua presenza tra i Big della prossima edizione del Festival di Sanremo:

"Se escludo al cento per cento una partecipazione in gara al Festival di Sanremo? Si. Non ho la canzone"