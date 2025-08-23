Sanremo 2026, Carlo Conti ha puntato diversi nomi importanti per i Big: ecco di chi parliamo

News VIP

Mancano ancora alcuni mesi alla prossima edizione del Festival di Sanremo 2026, ma Carlo Conti avrebbe in mente per i Big i nome di diversi artisti: ecco di chi parliamo!

Il prossimo Festival di Sanremo 2026 sta già scaldando i motori: secondo recenti indiscrezioni, infatti, il conduttore della kermesse canora più amata e attesa d'Italia ha puntato alcuni nomi molto importanti da aggiungere alla rosa dei Big per la prossima edizione. Dopo aver condotto con successo il primo Festival dell'era post-Amadeus, Carlo Conti ha tutta l'intenzione di raddoppiare e portare su Rai1 un Sanremo 2026 di alto livello.

Sanremo 2026, non solo Tiziano Ferro: ecco chi avrebbe puntato Carlo Conti

Solo qualche giorno fa, vi abbiamo anticipato che Carlo Conti ha puntato a un nome importante per Sanremo 2026: l'intento del conduttore è, infatti, quello di portare sul palco dell'Ariston uno dei cantanti più apprezzati della scena musicale italiana e internazionale. Stiamo parlando di Tiziano Ferro. Quest'ultimo, reduce dal divorzio dal marito Victor Allen, ufficializzato nel 2023, si è dedicato negli ultimi anni alla cura e crescita dei gemelli che aveva adottato con Allen, preferendo ritirarsi dalle scene e promettendo ai suo fan di tornare presto a far sentire la sua voce.

L'occasione potrebbe essere proprio quella del palco dell'Ariston, su cui l'ultima volta Tiziano Ferro è salito come ospite esibendosi con Massimo Ranieri in una cover di Perdere l'amore che aveva entusiasmato il pubblico. Secondo alcune recenti indiscrezioni, riportate da Il Messaggero, sembra che Tiziano Ferro salirà sul palco dell'Ariston per Sanremo 2026, ma non sarà solo: il grande artista duetterà con Madame, anche se al momento l'annuncio ufficiale non è stato ancora dato.

Sanremo 2026, grandi nomi tra i Big e l'omaggio a Pippo Baudo, ecco come sarà il nuovo Festival

Come riporta il quotidiano nazionale, tra i grandi nomi per i Big, Carlo Conti avrebbe puntato anche ad Angelina Mango - che tornerebbe così sulle scene dopo l'annullamento del suo tour per problemi di salute, ma anche Blanco, Caparezza, Zero Assoluto, Alfa, Patty Pravo e Bobby Solo. Ovviamente, l'ufficialità della notizia verrà data solo con l'annuncio ufficiale di Conti al TG1, che avverrà i primi di dicembre.

Intanto, sempre Il Messaggero, fa sapere che il prossimo Festival di Sanremo 2026 sarà anche dedicato alla memoria di Pippo Baudo, che verrà celebrato con un omaggio. Baudo, infatti, scomparso sabato 16 agosto 2025 all'età di 89 anni, ha condotto ben 13 Festival di Sanremo, guadagnandosi così il titolo di conduttore più longevo della storia del Festival.