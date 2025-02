Sanremo 2026, Carlo Conti vorrebbe Emanuela Fanelli al suo fianco come co-conduttrice

News VIP

Per l'edizione di Sanremo 2026 Carlo Conti avrebbe puntato a Emanuela Fanelli come sua co-conduttrice.

Sebbene sia trascorsa meno di una settimana dalla finale della 75esima edizione del Festival di Sanremo, Carlo Conti sembra avere già chiaro chi vorrebbe al suo fianco come co-conduttore per Sanremo 2026: Emanuela Fanelli.

Sanremo 2026, Emanuela Fanelli al fianco di Carlo Conti per la prossima edizione?

Ospite in collegamento a Splendida Cornice, il programma di Rai 3 condotto da Geppi Cucciari, Carlo Conti ha avuto un interessante scambio di battute con Emanuela Fanelli. La nota comica e attrice è stata protagonista di una gag con il conduttore e direttore artistico di Sanremo, lasciando intendere che per la prossima edizione potremmo vederla sul palco dell'Ariston ad affiancare Carlo Conti.

Già per questa edizione, dopotutto, Conti ha chiesto a Katia Follesa e Geppi Cucciari di affiancarlo come co-conduttrici in due diverse serate della 75esima edizione. Questa decisione si è rivelata vincente, poiché il pubblico e la stampa hanno premiato l'intelligenza e ironia che le due comiche hanno portato sul palco della kermesse più seguita d'Italia. Perciò, potrebbe non sorprendere che anche per l'edizione di Sanremo 2026, il conduttore e direttore artistico sia interessato a farsi affiancare da un'attrice comica. E chi meglio di Emanuela Fanelli?

Attrice vincitrice del David di Donatello grazie al suo ruolo in C'è ancora domani di Paola Cortellesi, Emanuela Fanelli ha alle spalle una lunga carriera nel mondo del cinema e della tv, come dimostra la sua presenza, dal 2020 nel programma Una pezza di Lundini. Inoltre, Fanelli è già stata ospite di Sanremo nel 2021 durante la serata cover insieme ad altri protagonisti del mondo dello spettacolo. Che la prossima volta che salirà sul palco dell'Ariston sia come co-conduttrice?

Sanremo 2026, Carlo Conti vorrebbe Emanuela Fanelli come co-conduttrice della kermesse?

Intervistata da Geppi Cucciari a Splendida Cornice, dove ha presentato Follemente, il nuovo film diretto da Paolo Genovese, l'attrice romana e il conduttore di Sanremo 2026, in collegamento telefonico, hanno messo su una gag comica, nella quale Fanelli si è finta offesa per non essere stata presa in considerazione per salire sul palco dell'Ariston, come invece è accaduto alla collega Geppi Cucciari:

"È una domanda un quesito che mi sono posta io, ma che in realtà si è posta tutta l'Italia, quindi io mi faccio mera portatrice. Perché hai chiamato Geppi e non me. C'è stato un applauso, comunque."

A queste parole, Carlo Conti ha replicato che nella sua testa in questo momento aveva le varie voci come in Follemente e che non aveva chiamato lei quest'nno...perché l'avrebbe voluta al suo fianco per Sanremo 2026: "Sai, adesso ho le varie voci dentro la testa, tipo Follemente, che mi stanno dicendo dì questo, no quest'altro. Perché con me ti voglio il prossimo anno". E se Emanuela Fanelli si è affrettata a rassicurare il pubblico che si trattava solo di uno scherzo, Geppi Cucciari ha replicato che potrebbe essere invece un'offerta di lavoro!

Emanuela Fanelli che scende le scale di Sanremo 2026 perché questa NON era una gag pic.twitter.com/CMmwA8fMI2 — Nicolò (@sononicolo_) February 20, 2025

Scopri tutte le news sul Festival di Sanremo