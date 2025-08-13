Sanremo 2026 Anticipazioni, Carlo Conti punta al colpaccio: ecco chi vuole tra i Big

News VIP

Carlo Conti è già al lavoro sulla nuova edizione del Festival di Sanremo e si mormora che stia puntando ad un Big clamoroso, ecco di chi si tratta.

Carlo Conti tenta il colpaccio? Il direttore artistico del Festival di Sanremo è già a lavoro sulla nuova edizione della kermesse musicale d’Italia anche se ancora non è certo che si terrà, come storicamente sempre stato, nel Teatro Ariston. Ma chi sarà il Big che Conti vuole portare nel cast? Scopriamolo insieme.

Sanremo 2026, Carlo Conti lavora alla nuova edizione

Il passaggio di testimone tra Amadeus e Carlo Conti è stato un successo, un grande sospiro di sollievo da parte dei vertici di Viale Mazzini dato che tutti temevano il peggio per gli ascolti del Festival di Sanremo. Conti è stato abile sul palco, un presentatore più asciutto del suo collega senza dubbio, ma ha portato comunque un cast variegato di Big in gara, accontentando tutte le fasce d’età, e anche personaggi diversi come co-conduttori e co-conduttrici, alimentando serata dopo serata l’entusiasmo del pubblico.

Mentre si prepara a Tale e Quale Show di cui ha svelato il nuovo cast, Conti è già al lavoro sulla nuova edizione della kermesse musicale nonostante tutti i dubbi e le incertezze del caso, dato che non si ha neppure la conferma del fatto che questo anno Sanremo si terrà al Teatro Ariston, come storicamente è sempre stato, a causa della difficoltà della Rai di trovare un accordo con il Comune di Sanremo. Ma chi ci sarà sul palco? Conti ha ammesso di voler privilegiare le canzoni oltre che gli artisti, ma ce ne è uno in particolare che, stando alle indiscrezioni lanciate da Vanity Fair, farebbe particolarmente gola al conduttore toscano. Ecco di chi si tratta.

Sanremo 2026, Carlo Conti punta al colpaccio

Il panorama musicale italiano è vasto e ce ne è proprio per tutti i gusti, dal rap da strada che tanto amano i giovani, il rock come quello portato sul palco dai Maneskin, la musica neomelodica, i cantautori impegnati. Insomma, Carlo Conti può attingere ad un bacino enorme per la nuova edizione del Festival di Sanremo anche se c’è un cantante in particolare che vorrebbe avere a tutti i costi sul palco.

“Carlo Conti sta già lavorando alla nuova edizione di Sanremo 2026 e ha in serbo il colpaccio. Portare in gara, per la prima volta assoluta, Tiziano Ferro. L’artista da poco ha cambiato casa discografica, passando da Universal alla Sugar. Tiziano stavolta è pronto a scendere in campo…Comunque vada, sarà un successo!”.

Stando a questa anticipazione, Conti avrebbe già contattato Tiziano Ferro per cercare di portarlo a Sanremo. Certamente sarebbe una notizia bomba dato che il cantante ha moltissimi fan in Italia ma anche in tutto il mondo, e chissà con chi potremmo vederlo duettare dato che molti artisti vorrebbero affiancarlo senza dubbio nelle serate cover.