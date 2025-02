Sanremo 2026, Carlo Conti annuncia: "Inizierò ad ascoltare i brani da giugno. Correvo troppo? Questo è il mio ritmo"

News VIP

Intervistato da Chi, Carlo Conti ha annunciato quando inizierà i preparativi per Sanremo 2026 e ha risposto alle critiche sul suo ritmo serrato durante le serate della kermesse.

Carlo Conti tornerà alla direzione artistica di Sanremo 2026, come stabilito dall'accordo biennale siglato con Rai. Dopo il successo della 75esima edizione, che ha registrato ottimi ascolti e si è conclusa nella notte tra sabato 15 e domenica 16 febbraio con la vittoria di Olly, per il conduttore è arrivato il momento di tirare le somme di questo Sanremo 2025 e iniziare i preparativi per la prossima edizione.

Sanremo 2025, Carlo Conti svela: "Inizierò ad ascoltare i brani a giugno"

Intervistato da Chi, Carlo Conti ha raccontato che per ora Sanremo 2026 è ancora lontano e non inizierà ad ascoltare i brani per la nuova edizione prima di giugno. "Non chiedetemi già da ora chi ci sarà, ascolterò i brani da giugno" ha dichiarato, aggiungendo poi che è sua intenzione riproporre l'idea di aver sul palco diversi amici ad affiancarlo, com'è accaduto per questa edizione.

"Questa volta, a dicembre ho costruito l'idea di avere tanti amici, l'anno prossimo farò lo stesso" ha ammesso. Ad affiancarlo, infatti, nella prima serata del Festival di Sanremo ci sono stati due storici amici del conduttore: Antonella Clerici e Gerry Scotti. Sia al momento dell'annuncio dei due co-conduttori, sia in apertura del Festival, al loro fianco, Carlo Conti ha poi ricordato Fabrizio Frizzi, scomparso prematuramente nel 2018, dichiarando che anche a lui sarebbe spettata la co-conduzione della kermesse al suo fianco: "Non sono geloso né delle idee, né dello spazio, ho fatto la spalla ai comici e so stare un passo indietro, so esserci in un altro modo. Con Antonella e Gerry è stata una serata fantastica, una festa con la certezza che con noi c’era anche Fabrizio Frizzi"

Conti ha anche raccontato un aneddoto avvenuto fuori dall'Ariston: il pubblico lì riunito ha iniziato a chiamare il suo, cantando "uno di noi, Carlo, uno di noi" e a detta del conduttore è dipeso dal clima di nomralità "tipica della mia storia umana e professionale. Il Festival che vediamo oggi è quello che ha inventato Pippo Baudo, è come una partita della Nazionale di calcio, negli anni ogni commissario tecnico può mettere schemi, fare catenaccio o giocare all'attacco, ma è sempre calcio".

Sanremo 2025, Carlo Conti sul gossip tra Fedez, Achille Lauro e Tony Effe

Non è stato un Festival di Sanremo esente da gossip, come quelli che ha coinvolto Fedez e Achille Lauro, ma anche la polemica innescata da Tony Effe sulla famosa collana che la produzione non gli avrebbe permesso di indossare sul palco dell'Ariston.

Sui gossip che hanno coinvolto tutti e tre i personaggi, Carlo Conti ha dichiarato che "il contorno ha condizionato Tony Effe" che era il più giovane e alla sua prima esperienza, mentre Fedez e Achille Lauro sono artisti collaudati e che hanno già affrontato le sfide dell'Ariston. "Bisogna avere le spalle robuste. Fedez e Achille non è la prima volta che salgono su quel palco, mentre Tony è nuovo all'Ariston. Si è trovato travolto da un ciclone che ha iniziato con le polemiche per il concerto dell'ultimo anno" ha ammesso il direttore e conduttore della kermesse.

Infine, Conti ha affrontato le critiche che gli sono state rivolte e che riguardavano i ritmi della sua conduzione: sul web non sono mancati i meme ironici per l'eccessiva velocità del conduttore nel corso delle cinque serate. A queste critiche, Carlo Conti ha replicato semplicemente che si tratta del suo ritmo: "Sembrava che la più grande preoccupazione fosse quella di non andare a letto tardi, poi è stato detto che correvo troppo, non si può fare contenti tutti. Ma questo è il mio ritmo."

