Sanremo 2025, Tony Effe tuona e manda un messaggio a Carlo Conti: “Se stasera mi levano i gioielli sali tu a cantare”

A pochi minuti dalla quarta serata della 75°edizione del Festival di Sanremo, Tony Effe è tornato sulla questione della collana e sui social ha inviato un messaggio direttamente a Carlo Conti.

Sanremo 2025, Tony Effe "minaccia" di non esibirsi: il motivo

Questa sera, Tony Effe si deve esibire con Noemi per cantare Tutto il resto è noia di Franco Califano nella quarta serata dedicata alle cover. Tuttavia, sui social, poco fa, ha scritto un messaggio indirizzato direttamente al direttore artistico e conduttore della kermesse: " Se stasera mi levano i gioielli sali tu a cantare"

Il rapper romano, per la questione, ha annullato la conferenza stampa poi tenuta nel pomeriggio:

"Altri artisti prima di me sono saliti con gioielli riconoscibili, è stato quello che mi ha fato arrabbiare. Un'ora prima in camerino mi avevano detto ok, io già sono teso di mio...Perché a me la tolgono e a un altro artista salito prima di me no? La legge deve essere uguale per tutti. Anche perché per noi rapper l'outfit è importante, c'è tanta gente che ci lavora”

La questione che ha scatenato l'artista è emersa in seguito alla decisione da parte degli organizzatori del Festival di toglierli la collana prima della sua esibzione di ieri sera. A Radio2, di Gino Castaldo ed Ema Stokholma, Tony è apparso molto contrariato per ciò che ha subito: “Sono molto arrabbiato. Mi hanno levato la collana prima di salire sul palco”.

Il gioiello in questione, una collana indossata dal rapper sia durante il collegamento su Radio2 che al DopoFestival, è un esclusivo pezzo Tiffany a maglie larghe, stimato intorno ai 70.000 euro. La sua interdizione è dovuta alle norme che regolano l’uso dei marchi: secondo la Rai, pur non recando un logo esplicito, il gioiello risultava comunque facilmente identificabile.

"C’è una norma nel regolamento del Festival e nei contratti con le case discografiche, che vieta di associare la notorietà dell’artista a marchi, loghi, ditte e servizi. Concretamente, noi cerchiamo di evitare casi di pubblicità occulta. Quando il marchio non è visibile, ci basiamo sulla riconoscibilità del prodotto. Alcuni sono più riconoscibili di altri", ha dichiarato Marcello Ciannamea, diretto dell'Intrattenimento Prime Time.

Mahmood, che questa sera sarà il co-conduttore insieme a Carlo Conti e Geppi Cucciari ha dichirato:

"La reazione di Tony la capisco benissimo - ha spiegato Mahmood nel corso della conferenza stampa all'Ariston. "Posso capire la reazione perché essendoci stato tante volte in gara, so la preparazione che c'è dietro. Il look non si decide la sera prima. Ci sono mesi e mesi di lavoro. Arrivare, e all'ultimo secondo ti vengono cambiati i piani, non è bello. Non è la collana in sé, quanto il fatto che ti stanno modificando un piano costruito giorni prima".

