Sanremo 2025, Selvaggia Lucarelli stronca il duetto Giorgia-Annalisa: "Nessuna contaminazione, voto zero"

Al DopoFestival, Selvaggia Lucarelli si è mostrata particolarmente critica nei confronti del duetto vincitore della quarta serata del Festival di Sanremo, quello della coppia Giorgia e Annalisa.

Opinionista fissa del DopoFestival, Selvaggia Lucarelli ha espresso il suo giudizio sulla serata dei duetti di Sanremo 2025: l'attesa quarta serata della kermesse condotta da Carlo Conti ha visto trionfare Giorgia e Annalisa con la loro cover di Skyfall ed è proprio sulle vincitrici della serata che Selvaggia Lucarelli ha espresso il suo duro parere, stroncandone la performance.

Sanremo 2025, Selvaggia Lucarelli stronca Giorgia e Annalisa: "Hanno vinto, ma per me il voto è zero"

Su richiesta di Alessandro Cattelan, conduttore del DopoFestival, Selvaggia Lucarelli ha detto la sua sulle esibizioni della Serata dei deutti, una delle più attese e amate del Festival di Sanremo. A trionfare, ieri sera, venerdì 14 febbraio, sono state Giorgia e Annalisa con la loro personale cover di Skyfall di Adele.

L'opinionista, tuttavia, ha ammesso di non aver apprezzato particolarmente la loro performance, riconfermando un giudizio dato in precedenza. "L'avevo già scritto prima che vincessero che sembra una gara di canto, non ho visto contaminazione, voto zero. E sono quelle che hanno vinto..." ha affermato senza peli sulla lingua la giornalista.

Ma la giurata di Ballando con le Stelle ha avuto da ridire anche sulla serata di ieri sera: alle domande di Cattelan su cosa fosse successo di interessante nella quarta serata di Sanremo 2025, la giornalista ha risposto schiettamente: "Niente". Poi commentando la co-conduzione di Mahmood ha ammesso di aver trovato interessante, anche se ha definito un po' cringe il medley con Carlo Conti sulle note di Tuta Gold con cui l'artista si è esibito l'anno scorso sul palco dell'Ariston: "Non è successo niente. Questa sera però qualche guizzo lo abbiamo visto. Per esempio con Geppi Cucciari. Anche Mahmood è stato molto bravo. Sorprendentemente bravo. Ha alleggerito un po' la figura di Carlo Conti. Un po' cringe, Carlo Conti con gli occhiali e il giacchetto…Lo puoi dire. Sabato conduci con lui, glielo puoi dire che è un po' cringe".

Sanremo 2025, la classifica della serata dei duetti

La quarta serata di Sanremo 2025 si è conclusa con la vittoria di Giorgia e Annalisa, che su sono esibite su Skyfall di Adele. Al secondo posto Lucio Corsi e Topo Gigio. Ecco l'intera top ten dei duetti:

Giorgia con Annalisa, Skyfall Lucio Corsi con Topo Gigio, Nel blu dipinto di blu Fedez Con Marco Masini, Bella stronza Olly Con Goran Bregović e la Wedding & Funeral Band, Il pescatore Brunori Sas con Riccardo Sinigallia e Dimartino, L’anno che verrà Irama con Arisa, Say Something Rocco Hunt con Clementino, Yes I know my way Elodie e Achille Lauro, A mano a mano e Folle città Clara con Il Volo, The sound of silence The Kolors con Sal Da Vinci, Rossetto e caffè

