Sanremo 2025, Selvaggia Lucarelli punge al DopoFestival: "Ci aspettavamo di più, la più trasgressiva è stata Marcella Bella"

Al DopoFestival, Selvaggia Lucarelli ha espresso la sua opinione sulla Prima Serata di Sanremo 2025: ecco cosa ha dichiarato l'opinionista.

Ieri sera, martedì 11 febbraio, è iniziato uffiicialmente il 75esimo Festival di Sanremo con la prima serata su Rai 1: al fianco del conduttore Carlo Conti anche Gerry Scotti e Antonella Clerici. Immancabile l'appuntamento con il DopoFestival, che quest'anno è condotto da Alessandro Cattelan, affiancato da Selvaggia Lucarelli e Anna Dello Russo e con Alessandra Celentano come ospite speciale della prima serata. A commentare la prima serata è stata proprio Selvaggia Lucarelli che non ha trattenuto una pungente critica: "Ci aspettavamo di più".

Sanremo 2025, Selvaggia Lucarelli lancia una stoccata alla Prima Serata: "Ci aspettavamo di più"

Selvaggia Lucarelli ha esordito come opinionista del DopoFestival e non ha mancato di lanciare la sua prima stoccata. La Prima Serata della 75esima edizione del Festival di Sanremo si è chiusa anche con un certo anticipo (ben 20 minuti), scatenando l'ironia del web e non poche perplessità. A farsi portavoce di buona parte dei commenti che sono fioccati sui social è stata proprio la giornalista e storica giurata di Ballando con le Stelle.

Interpellata da Alessandro Cattelan, infatti, Selvaggia Lucarelli ha detto la sua con grande schiettezza e ha dichiarato che da questa Prima Serata ci si aspettava molto di più. Nel corso delle quasi quattro ore di diretta, infatti, ha ammesso la giornalista, ci sono stati ben pochi momenti di divertimento e sorpresa e lo stile di Carlo Conti è sicuramente molto diverso da quello di Amadeus, con la sua imprevedibilità.

In merito, infatti, Selvaggia Lucarelli ha ammesso: "L'ho trovato davvero il Festival della restaurazione, nel senso che abbiamo visto tornare sul palco i vecchi, vecchi nel senso dei passati sovrani che si sono ripresi il loro posto, il loro potere e hanno tolto il posto ai rivoluzionari, cioè Amadeus che era nel ruolo di Napoleone, Fiorello in quello di Robespierre. Quindi, è tornato il vecchio regime, paro paro, e quaindi tutto sommato abbaimao visto un Festival ultra leineare in cui Gerry Scotti ha fatto Gerry Scotti, quindi, ha parlato di panciere, diete, di cose un po'...".

Sanremo 2025, Selvaggia Lucarelli punge la conduzione di Carlo Conti

Il giudizio di Selvaggia Lucarelli sulla Prima Serata del Festival di Sanremo è stato particolarmente pungente. Se Alessandra Celentano ha ammesso di aver apprezzato il passo indietro di Carlo Conti rispetto ad Amadeus e questo Festival più rigoroso, Selvaggia Lucarelli non si è trattenuta dal dire la sua e andare controcorrente, ammettendo che questa Prima Serata è stata, in generale, piuttosto piatta e priva di sorprese.

Anche sulla co-conduzione di Antonella Clerici, la giornalista ha ammesso che, benché rispettasse il suo personaggio televisivo, aveva comunque fatto un passo indietro e si era adeguata alla linea di Conti. In generale, ha ironizzato l'opinionista, la più trasgressiva di tutti è stata Marcella Bella, che ha persino pronunciato una vera parolaccia sul palco: "L’unica che ha portato una vera parolaccia sul palco è che si è data la str**** è stata Marcella Bella. Questa dà un po’ l’idea del poco a livello di intrattenimento che è successo. Noi ci aspettiamo qualcosa di più”.

Infine, sui Big in gara, Lucarelli ha detto la sua, ammettendo che anche in questo caso ha trovato un po' tutti gli artisti molto discreti, persino, il chiacchierato Tony Effe: "Ci aspettavamo un Tony Effe forse un po' più aggressive, ma era insolitamente romantico. Quindi, alla fine, pensi, chi è che è stato quello di rottura?".

Selvaggia Lucarelli definitiva su prima serata Sanremo "festival della restaurazione...sono tornati i vecchi sovrani al posto dei rivoluzionari Amadeus e Fiorello...un festival ultra lineare"#Sanremo2025 #Sanremo #sanremo25 #12febbraio pic.twitter.com/UwExJ4m1eo — Sirio 🏀 (@siriomerenda) February 12, 2025

