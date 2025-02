Sanremo 2025, Rose Villain: 5 assurde curiosità sulla cantante di "Fuorilegge"

News VIP

Ecco 5 cose che probabilmente ancora non sai su Rose Villain, la cantante che si è presentata a Sanremo con "Fuorilegge".

Conosciamo meglio Rose Villain attraverso cinque curiosità sulla sua vita!

Sanremo 2025: 5 curiosità su Rose Villain

1. Origini, età, genitori

Rose Villain, il cui vero nome è Rosa Luini, è nata a Milano, in Lombardia, il 20 luglio del 1989; quindi è del segno del Cancro ed ha 35 anni. Suo padre è un imprenditore, Franco Luini, il quale ha fondato il marchio Tucano, mentre sua madre era Fernanda Melloni, ed è venuta a mancare nel 2017. Il padre di quest'ultima, ossa il nonno di Rose, era Biagio Melloni, un partigiano fondatore della catena di librerie Remainders.

2. Il trasferimento in America e gli studi

Dopo essersi diplomata al liceo linguistico, a 18 anni ha deciso di trasferirsi in America, a Los Angeles, dove si è poi diplomata al conservatorio di musica contemporanea Musicians Institute di Hollywood.

3. I "The Villains"

Ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo della musica a Los Angeles, dove cantava in una piccola cover band punk rock, i The Villains; da qui, infatti, deriva il suo nome d'arte. Dopodiché, si è trasferita a New York, ed ha completato la sua formazione artistica a Broadway.

4. Il matrimonio con Sixpm

A New York ha conosciuto Andrea Ferrara, in arte Sixpm, il quale è ben presto divenuto il suo produttore esecutivo ed il suo fidanzato. I due sono convolati a nozze nel 2022.

5. I Coldplay

Nel luglio del 2024 ha aperto i concerti dei Coldplay nelle tappe italiane di Roma allo Stadio Olimpico del loro tour, il Music of the Spheres World Tour. Nello stesso periodo, ha riscosso un incredibile successo grazie al singolo in cui duetta con Guè, Come un tuono, divenuto un vero e proprio tormentone.

