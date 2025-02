Sanremo 2025, Rkomi: 5 imperdibili curiosità sul cantante de "Il ritmo delle cose"

News VIP

Ecco 5 cose che probabilmente ancora non sai su Rkomi, il cantante che si è presentato a Sanremo con "Il ritmo delle cose".

Conosciamo meglio Rkomi attraverso cinque curiosità sulla sua vita!

Sanremo 2025: 5 curiosità su Rkomi

1. Origini e età

Mirko Manuele Martorana, in arte Rkomi, è nato a Milano, in Lombardia, il 19 aprile del 1994; quindi, è del segno dell'Ariete ed ha 30 anni. È cresciuto in un quartiere popolare, quello di Calvairate, situato ad est della periferia milanese.

2. Gli studi interrotti

Ha frequentato l'Istituto alberghiero CFP Galdus, ma al terzo anno, quando aveva 17 anni, ha deciso di abbandonare gli studi; infatti, non ha conseguito il diplomata. Ha poi svolto diversi lavori, ad esempio il muratore, il barista ed il lavapiatti.

3. L'amicizia con Tedua e il primo album

È da sempre un grande amico di Tedua. I due hanno persino vissuto sotto lo stesso tetto per un determinato lasso di tempo, ed in più Rkomi sarebbe dovuto diventare il suo manager. Poi, Tedua lo ha aiutato ad intraprendere il suo percorso musicale. Il suo primo album risale al 2017, e s'intitola Io in terra.

4. Da X-Factor a Sanremo

È stato uno dei quattro giurati di X-Factor, il noto talent show targato Sky, nel 2022, stesso anno della sua prima partecipazione al Festival di Sanremo con il brano Insuperabile.

5. I riconoscimenti

Ha ottenuto due importanti riconoscimenti. Nel 2021 si è aggiudicato una candidatura come Miglior artista italiano agli MTV Europe Music Awards, mentre nel 2022 ha vinto il premio Miglior Album per Taxi Driver - che ha debuttato direttamente al primo posto della classifica FIMI Album - al 36° Festival del Miglior Live d'autore.

