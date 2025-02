Sanremo 2025, record d'ascolti per la serata dei duetti: oltre il 70% di share per la quarta serata (VIDEO)

News VIP

Nel corso della conferenza stampa della finale di Sanremo 2025, è stato annunciato che la serata dei duetti ha registrato un vero e proprio record d'ascolti!

Record di ascolti per la serata dei duetti di Sanremo 2025: la quarta serata del Festival condotto da Carlo Conti ha totalizzato, infatti, il 70,8% di share con oltre 13.575.000 spettatori.

Sanremo 2025, record d'ascolti per la quarta serata: i duetti superano il 70% di share!

Come annunciato durante la conferenza stampa della finale di Sanremo 2025, la quarta serata della kermesse, quella dei duetti, è stata la più seguita dal pubblico. Ascolti record con il 70,8% di share e oltre 13.000 spettatori incollati alla tv. Un dato che porta il Sanremo di Carlo Conti a superare nettamente i numeri dell'ultima edizione condotta da Amadeus, dove la serata delle cover aveva ottenuto uno share del 67,8 %.

La prima parte della quarta serata (dalle 21.15 alle 23.29) ha registrato il 69,23% di share, mentre la seconda parte (dalle 23.34 all’1.29) ha ottenuto il 74% di share con 9.939.000 spettatori. Ricordiamo che la prima puntata aveva ottenuto il 65,3% di share, la seconda puntata aveva conquistato oltre 11mila spettatori e il 64,5% di share, mentre la terza serata, sebbene leggermente in calo, aveva visto un buon 59,8% di share.

Sanremo 2025, la scaletta e gli ospiti della Finale del Festival

Ad aprire la Finale ci sarà Gabry Ponte, il cui jingle Tutta l'Italia è stato creato appositamente per la 75esima edizione del Festival di Sanremo. A lui in serata seguiranno Vanessa Scalera, che dal 23 febbraio 2025 sarà su Rai1 con Imma Tataranni 4 . Ci sarà anche Alberto Angela che lunedì 17 febbraio 2025 sarà in prima serata su Rai 1 con una puntata di Ulisse il piacere della scoperta dedicata ai luoghi de Il Commissario Montalbano. E ancora Edoardo Bove il centrocampista colpito da un malore in campo durante Fiorentina-Inter lo scorso dicembre e Antonello Venditti che riceverà il secondo premio alla carriera assegnato in questo Sanremo, dopo quello consegnato a Iva Zanicchi. A sorpresa, infine, avremo Mahmood, co-conduttore della quarta serata, che presenterà il suo nuovo album.

Per la Finale di Sanremo 2025, in onda questa sera, sabato 15 febbraio, su Rai 1, i 29 Big si esibiranno nel seguente ordine:

Francesca Michielin , Fango in paradiso

, Fango in paradiso Willie Peyote - Grazie ma no grazie

- Grazie ma no grazie Marcella Bella , Pelle diamante

, Pelle diamante Bresh , La tana del granchio

, La tana del granchio Modà , Non ti dimentico

, Non ti dimentico Rose Villain , Fuorilegge

, Fuorilegge Tony Effe - Damme 'na mano

- Damme 'na mano Clara , Febbre

, Febbre Serena Brancale , Anema e core

, Anema e core Brunori Sas , L'albero delle noci

, L'albero delle noci Francesco Gabbani , Viva la vita

, Viva la vita Noemi , Se t'innamori muori

, Se t'innamori muori Rocco Hunt , Mille vote ancora

, Mille vote ancora The Kolors - Tu con chi fai l'amore

- Tu con chi fai l'amore Olly , Balorda nostalgia

, Balorda nostalgia Achille Lauro , Incoscienti giovani

, Incoscienti giovani Coma_Cose , Cuoricini

, Cuoricini Giorgia , La cura per me

, La cura per me Simone Cristicchi , Quando sarai piccola

, Quando sarai piccola Elodie , Dimenticarsi alle 7

, Dimenticarsi alle 7 Lucio Corsi , Volevo essere un duro

, Volevo essere un duro Irama , Lentamente

, Lentamente Fedez , Battito

, Battito Shablo feat Guè , Joshua e Tormento , La mia parola

, , La mia parola Joan Thiele , Eco

, Eco Massimo Ranieri , Tra le mani un cuore

, Tra le mani un cuore Gaia , Chiamo io chiami tu

, Chiamo io chiami tu Rkomi , Il ritmo delle cose

, Il ritmo delle cose Sarah Toscano, Amarcord

