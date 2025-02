Sanremo 2025, Olly non conferma la partecipazione all'Eurovision: cosa prevede il regolamento in caso di rinuncia?

News VIP

Come da regolamento, il vincitore del Festival di Sanremo sarà anche il rappresentante dell'Italia all'Eurovision. Ma Olly, che ha trionfato a Sanremo 2025, al momento non ha ancora confermato la sua presenza. Cosa succede in caso di rinuncia?

Olly ha vinto la 75esima edizione del Festival di Sanremo con la sua Balorda Nostalgia e diventando così il potenziale rappresentante dell'Italia all'Eruvision Song Contest 2025, previsto a maggio a Basilea, in Svizzera. Ma nel corso della conferenza stampa conclusiva del Festival di Sanremo, Olly non ha confermato la sua partecipazione alla kermesse europea, annunciando di volersi prendere il giusto tempo e riflettere. Cosa prevede il regolamento in caso di rinuncia?

Sanremo 2025, Olly andrà all'Eurovision? Il cantante tentenna: "Voglio pensarci"

Nel corso della conferenza stampa conclusiva di Sanremo 2025, tenutasi ieri, domenica 16 febbraio, il neo vincitore Olly ha spiazzato giornalisti e pubblico, dichiarando di non sapere se parteciperà all'Eurovision Song Contest 2025. Come da rito, il vincitore del Festival di Sanremo è anche colui o colei che rappresenta l'Italia alla competizione europea e, se Angelina Mango lo scorso anno aveva pronunciato un sì entusiasta, in questo caso Olly si è dimostrato più cauto.

L'artista ha ammesso di volersi prendere del tempo e ponderare bene il da farsi: "Non ho nessuna paura" ha dichiarato in conferenza il cantante "ma stento ancora a credere a ciò che è successo, è tutto folle. Tutto bellissimo Non ho mai pensato di vincere e neppure ho mai immaginato di poter partecipare all'Eurovision Ho bisogno di metabolizzare, se c'è la possibilità di prendere del tempo lo chiedo, perché è una manifestazione molto importante". La sua risposta ha sollevato non poche domande e perplessità e in molti hanno ipotizzato che tra i motivi che potrebbero spingerlo a non partecipare alla competizione potrebbe esserci una regola dell'Eurovision Song Contest, che prevede che i cantanti in gara non possono far uso dell'autotune.

Il cantante, in realtà, potrebbe trovarsi impossibilitato a rappresentare l'Italia alla kermesse europea anche perché le date dell'Eurovision coinciderebbero con alcune date, già sold out, del suo tour: il 13, 15 e 17 maggio sono le date dell'Eurovision Song Contest 2025 e nella prima e ultima data Olly ha due concerti, uno a Roma e uno a Molfetta.

Sanremo 2025, cosa prevede il regolamento in caso di rinuncia da parte di Olly?

Ma cosa succederebbe se Olly rinunciasse a rappresentare l'Italia all'Eurovision Song Contest 2025? Sebbene sia Rai a designare il vincitore di Sanremo come rappresentante dell'Italia all'Eurovision, la parola finale spetta all'EBU (l'European Broadcasting Union) che giudica la validità dei brani presentati. Ma nel caso in cui la rinuncia venga dal cantante stesso, cosa accade?

Nell'arco dei prossimi sette giorni, Olly dovrà decidere se partecipare all'Eurovision e consegnare il modulo di partecipazione, ma nel caso in cui questo non avvenisse, si procederebbe ad assegnare l'incarico di rappresentare l'Italia al secondo posto nella classifica finale di Sanremo. Quindi, il posto di Olly verrebbe preso da Lucio Corsi e dalla sua "Volevo essere un duro".

Ecco cosa riporta il regolamento, dunque: "Qualora l'artista stesso non consegni il modulo di accettazione alla partecipazione nei tempi indicati, Rai designerà il rappresentante dell'Italia all'Esc secondo l'ordine della classifica finale del Festival della canzone italiana​".

