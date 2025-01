Sanremo 2025, nessun sostituto per Emis Killa, i Big in gara saranno 29: il comunicato ufficiale della Rai

News VIP

Rai, con un comunicato ufficiale, ha dichiarato che dopo l'abbandono di Emis Killa, i Big in gara saranno 29 e non ci sarà alcun artista in sostituzione del rapper.

Emis Killa ha rinunciato a prendere parte alla kermesse del Festival di Sanremo 2025 dopo aver appreso di essere indagato per associazione a delinquere. Il rapper, infatti, è stato iscritto nel registro degli indagati nell'ambito dell'inchiesta Doppia Curva, per via delle amicizie con Luca Lucci e Fabiano Capuzzo, che risultano essere a capo della curva ultrà milanista e interista.

A comunicare la decisione di dire addio al Festival di Sanremo 2025 è stato lo stesso rapper, con un lungo messaggio sui social: "Apprendo oggi dai giornali che sono stato indagato (a me è stato notificato esclusivamente il daspo, che è un atto amministrativo e non penale) e se questo corrisponderà al vero sarà importante che l’indagine faccia il suo corso. E la magistratura possa lavorare senza polemiche o pressioni e circhi mediati".

Dopo aver ringraziato Carlo Conti per la sua disponibilità ad accoglierlo nella rosa dei Big - sollevando non poche polemiche - Emis Killa ha preferito ritirarsi dalla competizione, dicendosi fiducioso che tutto si sarebbe risolto per il meglio. Intanto, mentre sui social impazzano i nomi di possibili sostiuti, dai Jalisse ad Al Bano, arriva la decisione definitiva di Rai in merito a un'eventuale sostituzione.

Secondo un comunicato ufficiale di Rai, i Big in gara a Sanremo 2025 saranno 29: nessuna sostituzione, perciò, per rimpiazzare Emis Killa. Nel comunicato ufficiale dell'azienda di Viale Mazzini si legge, infatti: "Il Direttore Artistico e l’organizzazione del Festival prendono atto del ritiro di Emis Killa dalla 75 edizione del Festival di Sanremo 2025. Di conseguenza Rai informa che la gara si svolgerà con la presenza di 29 artisti sul palco".

Non è tardato ad arrivare anche il commento di Carlo Conti: il conduttore e direttore artistico della kermesse aveva accolto Emis Killa nella rosa dei Big, nonostante le polemiche per l'arresto del suo socio Luca Lucci.

Dopo aver appreso della decisione del rapper di ritirarsi dalla competizione, Conti ha affidato il suo pensiero a un messaggio pubblicato sui social, nel quale si dice dispiaciuto per questa situazione: "Prendo atto con rammarico della decisione di Emis Killa di ritirarsi da Sanremo. Comprendo il suo stato d’animo che non gli consente di vivere al meglio e con serenità la settimana di musica al Festival".