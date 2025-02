Sanremo 2025, Masini-Fedez rompono il silenzio: "Nessuna parola di ‘Bella stronz*’ è modificata"

News VIP

"Nessuna frase, nessuna parola della canzone è stata modificata", scrive Marco Masini in una IG story, poi ricondivisa da Fedez. I due cantanti hanno voluto fare alcune precisazioni sulla cover che interpreteranno nella serata dei duetti al Festival di Sanremo

Nella quarta serata del prossimo Festival di Sanremo, prevista per venerdì 14 febbraio prossimo, Fedez ha scelto di duettare una celebre canzone di Marco Masini, con il quale si esibirà nella kermesse canora dell'Ariston reinterpretando "Bella Stronza", hit del 1995. Il brano di Masini è stato scritto con Giancarlo Bigazzi, estratta come primo singolo dall'album "Il cielo della vergine".

Marco Masini: "La cover di Bella stronza che io e Fedez porteremo sul palco dell’Ariston non sarà nulla di tutto ciò che sto leggendo sui media:"

Il testo del cantautore è a tutt'oggi ancora piuttosto controverso e i due artisti in merito alle indiscrezioni relative al brano, hanno voluto fare delle precisazioni.

"La cover di Bella stronza che io e Federico porteremo sul palco dell’Ariston venerdì non sarà nulla di tutto ciò che sto leggendo sui media: nessuna frase, nessuna parola della canzone è stata modificata", ha scritto Marco Masini in una IG story, poi condivisa da Fedez.

"Abbiamo semplicemente unito parti del testo originale con le nuove strofe scritte da Federico per l’occasione* si legge ancora nella Ig - Ne è nato un racconto totalmente nuovo, del quale in tanti stanno parlando senza averlo neanche ascoltato"

Anche Carlo Conti, conduttore e direttore artistico della kermesse canora, ha parlato della canzone da Bruno Vespa a Cinque Minuti.

"Il duetto tra Fedez e Marco Masini e le polemiche? Il brano va ascoltato perché sarà una versione 2.0, una versione nuova di quel brano di Marco Masini, ovviamente adattata ai tempi."

Recenti indiscrezioni facevano riferimento che per Fedez fosse l'occasione per lanciare qualche frecciatina alla sua ex moglie Chiara Ferragni. Ma non sarebbe affatto questo il suo intento. Secondo altri fonti, infatti, il rapper milanese avrebbe deciso per il brano pensando a riflettendo su un tema più profondo ovvero la depressione, malattia di cui Federico Lucia non ha mai nascosto di soffrire in varie occasioni della sua vita.

"Oggi non la scriverei Bella stronza, ma sono contento di averla scritta quando avevo 29 anni" disse Marco Masini nel 2020 intervistato da Fanpage.

Se pensassi di scrivere ancora canzoni che abbiano un senso di rabbia, così forte, nei confronti di un amore, a 56 anni, vorrebbe dire che non ho imparato niente. Oggi non la scriverei Bella stronza, ma sono contento di averla scritta quando avevo 29 anni. Oggi devi scrivere le canzoni da uomo adulto, quello che sei tu e cercare di parlare alla donna in maniera diversa", ha dichiarato il cantautore toscano.

Bella Stronza, il testo:

"Bella stronza

Che hai distrutto tutti i sogni

Della donna che ho tradito

Che mi hai fatto fare a pugni

Con il mio migliore amico

E ora mentre vado a fondo

Tu mi dici sorridendo "ne ho abbastanza" "Bella stronza

Che ti fai vedere in giro

Per alberghi e ristoranti

Con il culo sul Ferrari

Di quell'essere arrogante

Non lo sai che i miliardari

Anche ai loro sentimenti danno un prezzo

Il disprezzo

Perché forse io ti ho dato troppo amore

Bella stronza che sorridi di rancore" "Ma se Dio ti ha fatto bella

Come il cielo e come il mare

A che cosa ti ribelli

Di chi ti vuoi vendicare

Ma se Dio ti ha fatto bella

Più del sole e della luna

Perché non scappiamo insieme

Non lo senti questo mondo come puzza" Ma se Dio ti ha fatto bella

Come un ramo di ciliegio

Tu non puoi amare un tarlo

Tu commetti un sacrilegio

E ogni volta che ti spogli

Non lo senti il freddo dentro

Quando lui ti paga i conti

Non lo senti l'imbarazzo del silenzio Perché sei bella, bella, bella

Bella stronza

Che hai chiamato la volante quella notte

E volevi farmi mettere in manette

Solo perché avevo perso la pazienza

La speranza, sì, bella stronza Ti ricordi

Quando con i primi soldi

Ti ho comprato quella spilla

Che ti illuminava il viso

E ti chiamavo la mia stella

Quegli attacchi all'improvviso

Che avevamo noi di sesso e tenerezza

Bella stronza, sì

Perché forse io ti ho dato troppo amore

Bella stronza che sorridi di rancore Ma se Dio ti ha fatto bella

Come il cielo e come il mare

A che cosa ti ribelli

Di chi ti vuoi vendicare

Ma se Dio ti ha fatto bella

Più del sole e della luna

Esci dai tuoi pantaloni, mi accontento

Come un cane degli avanzi Perché sei bella, bella, bella

Mi verrebbe di strapparti

Quei vestiti da puttana

E tenerti a gambe aperte

Finché viene domattina

Ma di questo nostro amore

Così tenero e pulito

Non mi resterebbe altro che un lunghissimo minuto di violenza

E allora ti saluto, bella stronza, eh"

