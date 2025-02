Sanremo 2025, le pagelle ai Look della Quarta Serata: da Noemi a Irama, tutti pazzi per i Glitter

News VIP

Al via la 75esima edizione del Festival di Sanremo in diretta su Rai 1 dal palco del Teatro Ariston. Ecco le pagelle ai Look dei cantanti in gara, del presentatore Carlo Conti e dei co-conduttori e co-conduttrici.

Al via la settantacinquesima edizione del Festival di Sanremo, in diretta su Rai 1 dal palco del Teatro Ariston, condotta da Carlo Conti. La quarta serata vede il direttore artistico affiancato da Geppi Cucciari e Mahmood in qualità di co-conduttrice e co-conduttore. I 29 Big in gara si sono esibiti senza risparmiarsi, ma a catalizzare l’attenzione sono anche i loro look. Ecco le nostre pagelle ai look della quarta serata, tra top e clamorosi flop.

Sanremo 2025, i Look di Carlo Conti e dei co-conduttori

Carlo Conti, per la quarta serata della 75esima edizione del Festival di Sanremo, torna ad indossare Stefano Ricci con un completo blu in tessuto a spina di pesce, cravatta e taschini in satin. Per ora forse il look che ci convince di più, pur rimanendo in una safe zone.

Ammettiamolo, quando abbiamo saputo che Carlo Conti ha deciso di coinvolgere Mahmood nella nuova conduzione di Sanremo, è mancato un battito a tutte. Il cantante di “Tuta Gold” fa il suo ingresso in scena con il portamento di un modello, un paio di occhiali da sole, viso pulito, e un completo meraviglioso con giacca doppiopetto e maxi spalline di Balenciaga, abbinato a una maglietta a collo alto. Très chic! Mentre per scatenarsi in pista scelte un pantalone oversize rosso fuoco in tessuto glitter, lasciando in bella vista il fisico perfetto, per il secondo cambio look il cantante opta per l'iconico completo traforato di Maison Margiela.

Geppi Cucciari benedici la nostra vita! Favolosa, un’energia unica, la lingua più veloce d’Italia, l’attrice ha scelto un abito lungo con scollo quadrato e spalline sottili, che sfuma dal nero ad un gioco di colori su toni neutri del marrone e beige che rappresenta i nuraghi, omaggio alla sua Sardegna. Il look è firmato Antonio Marras. Elegantissimo anche il secondo cambio di abito con un abito da ballo bianco con tessuto see through nero e apllicazioni gioiello.

Giorgia in Dior non sbaglia un colpo. Dopo aver lasciato il pubblico senza parole con il duetto con Annalisa sulle note di “Skyfall”, la cantante fa colpo anche per il look mannish total white, un completo con giacca smoking oversize e pantalone sartoriale e panciotto, reso sensuale e glamour dalla particolare camicia a rete glitter trasparente. Capelli legati in una coda bassa, rossetto fucsia e gioielli con pietre blu: sublime. Voto: 8

Sanremo 2025, quarta serata: i Look promossi

Rose Villain e Chiello sono la risposta italiana a Megan Fox e Machine Gun Kelly? Per noi la somiglianza è fin troppo evidente. La cantante di “Fuorilegge” indossa un mini-dress rosa confetto con piume di Fendi, colletto in satin e una cintura rosa in vita, gambletto bianco e tacco slingback. Chiello invece ha scelto un completo dal sapore rock con una camicia rosa in satin che lascia quasi completamente scoperto il petto tatuato. Diamo la sufficienza nell’ottica di interpretare questa scena come un cosplay. Voto: 6

Clara è sempre una garanzia a Sanremo 2025. Per la serata cover, la cantante indossa un look total white Ferrari che rende giustizia alla sua bellezza angelica. Abito con corsetto argento vagamente medioevale, spalline sottili e décolleté in evidenza ohi gonna lunga con splendido intreccio frontale. Punta di diamante i gioielli Damiani che rendono tutto magico. Voto: 7

Tony Effe e Noemi portano un omaggio a Califano e migliaia di euro di gioielli sul palco di Sanremo 2025. Il duetto funziona perfettamente a livello di look: il rapper ha detto “ a ‘sto giro la collana non solo me la metto, ma ne scelgo una talmente grossa che la vedono anche dallo spazio”. Ed eccolo con una collana a cravatta realizzata dalla designer Elsa Peretti per Tiffany&Co, perfetta con il look da dandy composto da un completo monopetto blu gessato, camicia bianca sbottonata e tatuaggi in vista. Noemi è semplicemente sublime con l’abito in perline oro, paillettes geometriche e piume sul fondo, un abito da grande serata con un allure vintage che ci lascia senza fiato. Voto ad entrambi: 8

Francesca Michielin torna in Miu Miu e finalmente ci convince, abbandonando quei pantaloni poco adatti alla sua figura, pretendo un abito scintillante con frange stile vecchia Hollywood, e ampia scollatura sul décolleté che porta fiera nonostante gli strascichi della caduta. Voto: 7

Irama due sere su due non ce lo aspettavamo, siamo emozionati, commossi, felici, entusiasti. Insomma, ci siamo capiti. Il cantante porta “Say Something” con Arisa (che si presenta come una moderna e vagamente BDMS Morticia Addams) con una maglietta senza spalline interamente costituita da brillanti con cut-out frontale che mette in evidenza il tatuaggio del serpente sul petto senza tuttavia rendere il tutto volgare, poi pantalone di pelle. Bravo Irama, per favore continua così con Balmain. Voto: 8 +

Sanremo 2025, i Look bocciati della quarta serata

Rkomi chiamato in fretta e furia sul palco dell’Ariston perché Carlo Conti ha fretta di concludere la serata, si è dimenticato il bavaglio ancora attaccato alla camicia? Non ci convince questo ammasso di stoffa sul look total black con il pantane che lascia scoperta la schiena se si siede e la cintura di pitone. Che confusione! Voto: 4

Gaia non ci convince del tutto con questo look custom Giorgio Armani Privè. La cantante è bellissima e molto sensuale quindi su di lei sta bene praticamente tutto, ma in questo caso la scollatura profonda e verticale, le paillettes, le frange sulle braccia, il trucco pesante con rossettone scuro, la frangetta corta laccata… È tutto troppo. Voto: 5

Sarah Toscano ci riprova con un altro look Emilio Pucci squisitamente vintage. Il problema non è il mini-dress in sé, reso particolare dall'arricciatura 3D sulla spalla, quanto il fatto che questo modello non le dona per la sua lunghezza e per la forma, così come i capelli raccolti in uno chignon che lascia libera la maxi frangetta. Voto: 5

Scopri tutte le news sul Festival di Sanremo