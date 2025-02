Sanremo 2025, le pagelle ai Look della Prima Serata: Achille Lauro sceglie il retrò, Rkomi dimentica la camicia

News VIP

Al via la 75esima edizione del Festival di Sanremo in diretta su Rai 1 dal palco del Teatro Ariston. Ecco le pagelle ai Look dei cantanti in gara, del presentatore Carlo Conti e dei co-conduttori e co-conduttrici.

Al via la settantacinquesima edizione del Festival di Sanremo, in diretta su Rai 1 dal palco del Teatro Ariston, condotta da Carlo Conti. La prima serata vede il direttore artistico affiancato da Antonella Clerici e Gerry Scotti in qualità di co-conduttrice e co-conduttore. I 29 Big in gara si sono esibiti senza risparmiarsi, ma a catalizzare l’attenzione sono anche i loro look. Ecco le nostre pagelle ai look della prima serata, tra top e clamorosi flop.

Sanremo 2025, i Look di Carlo Conti e dei co-conduttori

Per la prima serata all’Ariston, Carlo Conti sceglie un completo custom Stefano Ricci con giacca monopetto in velluto e revers sagomanti in satin blu notte, panciotto grigio scuro e papillon ton sur ton, pantalone sartoriale abbinato al panciotto con riga in satin laterale sulla gamba. Niente di eccezionale, sicuramente molto lontano dalle giacche scintillanti del suo predecessore. Voto: 6

Gerry Scotti, emozionantissimo, ha optato per un abito classico di una bellissima punta di blu con revers in satin ton sur ton, panciotto abbinato e cravatta. Adoriamo Scotti, la sua presenza scenica e la sua ironia, poi apprezziamo la cravatta dato che lui stesso ha ammesso di non indossarne mai, ma il risultato non stupisce. Voto: 6

Antonella Clerici ma che ci combini Antonellina! La presentatrice ha deciso di sostituire la palla strobo anni Ottanta e lo ha fatto con una sicurezza che rende un look too much perfetto per la sua personalità. Clerici sceglie un abito in paillettes argento con inserti di tessuto see thorugh che mettono in evidenza décolleté e gambe con mantella nera impreziosita da brillanti applicati, poi un girocollo di diamanti che brilla in modo meraviglioso. L’abito è creato per lei da Jacopo Tonelli, direttore creativo di Minerva Hub ma nonostante l’esuberanza non possiamo promuoverla. Idem con patate il look del cambio abito, che continua ad essere un'esplosione di glitter accecante. Voto: 4

Sanremo 2025, prima serata: i Look promossi

Gaia apre la 75esima edizione del Festival di Sanremo con un abito color carne in tessuto see through senza maniche con bustino con stecche di balena e inserti in tulle. La cantante abbina all’abito sensuale firmato Dilara Findikoglu scarpe con tacco trasparente, poi particolari gioielli alle mani ovvero bracciale rigido silver e Hand Jewel futuristico abbinato. Questo sarà certamente il gioiello virale dei prossimi giorni. Voto: 7 +

Noemi ha capito il compito e le siamo grati. La cantante dalla chioma rosso fuoco ha portato sul palco dell’Ariston un meraviglioso abito nero con silhouette a sirena e gioco di tessuto di seta sulle spalle scoperte che crea un maxi strascico posteriore. Bellissima anche la collana silver girocollo firmata Bulgari. Un look elegante, firmato Giambattista Valli, sobrio che le dona particolarmente. Voto: 8

Irama noi eravamo già pronti a bocciarti dopo l’ingresso al green carpet con l’elmo da cavaliere medioevale, e invece possiamo tirare un sospiro di sollievo. Il cantante di “Lentamene” ha deciso di portare a Sanremo il mondo di One Piece con questo look Balmain che punta tutto su un importante capospalla nero con maxi spalline con applicazioni gold che seguono il resto della giacca, un look da vero Marines creato dalla mente del maestro Oda, ma in chiave elegante e glamour. Bravo Irama, bellissimi anche i guanti corti e ottima la scelta di puntare su un look modesto per dare risalto alla pesante giacca lavorata. Voto: 7 +

Tutti in piedi per Achille Lauro versione ballo delle debuttanti. Il cantante sa come stupire con i suoi look, del resto ha reso la sua passione per la moda un filone importante nella sua carriera di performer e poteva non continuare a nutrirci anche in questo Sanremo? Lauro ha scelto un frac classico con papillon in satin bianco ton sur ton sulla camicia. Sugli ampi revers spicca una spilla tempestata di diamanti, che riprendono anche gli orecchini al lobo che brillano di luce propria. Come anticipato per questo Sanremo, Lauro si è affidato a Dolce&Gabbana che hanno pensato per lui una serie di look custom. Voto: 9

Giorgia conferma il sodalizio con Dior e la sua scelta non potrebbe essere migliore. L’artista si presenta nella prima serata della 75esima edizione di Sanremo con un abito nero con spalline sottili in tessuto see through, inserti in pizzo con culotte alte a vista, cintura in vita e sandali neri con calze velate. Bella, bellissima. Voto: 8

Elodie porta a Sanremo “Dimenticarsi alle 7”, una canzone che celebra il mondo della discoteca e della vita notturna, ricordo della sua giovinezza a Roma. La cantante ha interpretato alla perfezione il tema con un abito silver che abbraccia il suo corpo, con bustino rigido e spacco posteriore, tacchi altissimi e un make-up da favola. Azzeccata anche la scelta di lasciare i lunghissimi capelli corvini sciolti perché le danno un’aria da vera diva della disco. Voto: 8 +

Tony Effe Baby! Ma quanto è stato bravo ad abbassare le aspettative con il green carpet per poi presentarsi all'Ariston con un look total white da passerella? Applausi sinceri per lui. Giacca doppiopetto con spilla a forma di croce in oro e perle appuntata sul bavero, tocco di colore con i guanti in pelle burgundy, bracciali e orecchini al lobo in diamanti. Apprezzata la scelta di coprire i tatuaggi sul volto per conservare lo stile retrò del completo sartoriale. Voto: 7 +

Sanremo 2025, i Look bocciati della prima serata

Ripetiamolo insieme: al Festival di Sanremo si va vestiti eleganti, non è un palco rock o un festival minore. Comunque, come previsto Rkomi ha deciso di deluderci anche in questa edizione presentandosi sul palco dell’Ariston con un completo Vivienne Westwood bianco ottico monopetto con ampi revers con mono-bottone sul fondo, e senza maglietta. Fatica sceglierne una abbinata o dobbiamo sottostare alla retorica del “ognuno ha la propria libertà di esprimersi?”. Comunque la cosa più agghiacciante è la presenza della cintura scura sull’abito bianco, per noi è bocciato senza rancore. Voto: 3

Coma_Cose non ci deludono mai, sono sempre di un trash talmente stellare nei loro look che giocano in una competizione a parte. Ricordando che qui giudichiamo semplicemente gli outfit, apprezziamo lo sforzo di richiamare il mondo del matrimonio dato che si sono sposati da poco, ma non possiamo soprassedere sull’accozzamento di stili che definiremo a dir poco audace, solo perché nutriamo per questi due artisti una certa malcelata simpatia così come per Alessandro Michele, dato che i look provengono dalla prima collezione dell’art director per Maison Valentino. California sceglie un abito peach fuzz con inserti in pizzo bianco, poi un make-up mascherone alla Chappell Roan. Fausto, invece, è un delizioso pugno in un occhio con il suo completo vintage rosso bordeaux. Voto: Non classificato, sono oltre qualsiasi classifica.

Rose Villain non inizia nel migliore dei modi questo Sanremo, ovviamente per quanto riguarda il suo look. La cantante ci aveva deliziato lo scorso anno con creazioni di alta moda audaci e sexy, mentre questa volta il suo debutto è con un abito total red visto e rivisto, un effetto Pokemon forse non voluto che sicuramente noi non avremmo voluto. Certo sul suo fisico statuario starebbe bene tutto, ma ci aspettavamo molto di più da lei. Voto: 5 e mezzo

Brunori Sas ha pensato che per non sbagliare sarebbe stato sicuramente giusto seguire il colore Pantone dell'anno, questo mocaccino che ci ricorda un cintro finito male nel bagno di un autogrill. Beh, pensiero errato perché l'effetto non è quello desiderato, dato che questa giacca monopetto, oltre a sembrare troppo stretta per il suo fisico, è anche un pugno in un occhio. Ok basta indumenti scintillanti perché Antonella Clerici ha già fatto per tutti questa sera, ma neppure così banali. Voto: 5

