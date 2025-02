Sanremo 2025, le pagelle ai Look della Finale: Noemi è la Regina glamour di questa edizione

News VIP

Emozioni alla Finale della 75esima edizione del Festival di Sanremo in diretta su Rai 1 dal palco del Teatro Ariston. Ecco le pagelle ai Look dei cantanti in gara, del presentatore Carlo Conti e dei co-conduttori e co-conduttrici.

Si conclude la settantacinquesima edizione del Festival di Sanremo, in diretta su Rai 1 dal palco del Teatro Ariston, condotta da Carlo Conti. La Finale vede il direttore artistico affiancato da Alessia Marcuzzi e Alessandro Cattelanin qualità di co-conduttrice e co-conduttore. I 29 Big in gara si sono esibiti senza risparmiarsi, ma a catalizzare l’attenzione sono anche i loro look. Ecco le nostre pagelle ai look della Finale, tra top e clamorosi flop.

Sanremo 2025, i Look di Carlo Conti e dei co-conduttori

Per la Finale della 75esima edizione del Festival di Sanremo, Carlo Conti si affida sempre a Stefano Ricci e indossa un completo smoking doppio petto in velluto nero, con revers in satin che riprendono il pantalone e l’immancabile papillon.

Alessandro Cattelan, il conduttore del Dopo Festival, ha scelto un completo total white con giacca monopetto e revers glitter. Di certo non passa inosservato questo look Giorgio Armani. Secondo cambio look in velluto con una giacca doppiopetto a righe sui toni del verde scuro e pantalone in satin.

Alessia Marcuzzi ha fatto il suo debutto sul palco dell’Ariston con un semplice abito nero a collo alto, impreziosito da un ampio cut-out sulla schiena e un collier di diamanti da sogno. Nulla che ci fa gridare al glamour, ma sicuramente elegante in Dolce&Gabbana. Secondo cambio di abito, invece, in rosso con un tubino con scollo a cuore.

Sanremo 2025, Finale: i look promossi

Bresh ci è piaciuto proprio tanto in questa edizione ma abbiamo voluto aspettare l’ultima serata per dare una degna conclusione al suo percorso a Sanremo 2025. Il cantante ha scelto di collaborare con Ami Paris per i suoi look e APM Monaco per i preziosi gioielli. Anche questa sera il look è azzeccato, fuori dal formale che non si addice alla sua musica ma comunque pieno di stile. Maglietta maniche corte in velour poi pantalone con gioco di glitter geometrico. Che dire, se non che bono. Voto: 7

Rose Villain finalmente ci convince al 100% con questo look meraviglioso. L’abito della cantante di “Fuori Legge” è composto da un body con spalline scivolate, decisamente molto sgambato, e poi un lungo abito in tessuto see through e applicazioni glitter che mettono in mostra le gambe chilometriche. Meravigliosi i gioielli in diamanti che si abbinano al look Fendi couture, che rendono il tutto ancora più brillanti, così come l’acconciatura per i suoi capelli blu ovvero una lunghissima coda con fiocchi. Voto: 8

Tony Effe ha trovato l’equilibrio giusto tra lo stile da gangster che sembra senza volersi impossessare di lui e l’allure di alta moda che porta invece scegliendo maison di moda famose e gioielli Tiffany&Co che valgono una fortuna. Nella finale, il rapper ha scelto un completo nero con spalline rigide e taglio della giacca monopetto particolarmente avvitata, spuntano i tatuaggi ma senza essere invadenti. Ovviamente sul bavero e sul collo del cantante non possono mancare gioielli e diamanti. Voto: 6 +

Noemi è davvero la sicurezza di questa edizione del Festival di Sanremo e non poteva non riservarci il suo migliore look per la Finale. La cantante ha scelto un abito di Patou con maniche lunghe e collo alto completamente tempestato di glitter di diverse dimensioni, incrocio sotto al ventre e lungo strascico. Meraviglioso il beauty look così come la cosa alta che raccoglie i lunghi capelli rossi. Voto: 9 +

Con la finale si conclude la collaborazione artistica sanremese tra Achille Lauro e Dolce&Gabbana e non possiamo non dire che è stata un successo. Il cantante di “Incoscienti giovani” sceglie un soprabito luminoso, che lascia spazio poi ad un top bianco in chiffon e pantaloni sartoriali. Super glamour. Voto: 8 +

Curocini per i Coma_Cose che portano ancora una volta capi della nuova collezione di Maison Valentino ideata dall’art director Alessandro Michele. Molto d’impatto il mini-dress di California con balze e inserti in pizzo, impreziosito da un cappello a falda larga rosso, che riprende le Mary Jane con fiocco. Voto: 7

Elodie icona di stile con i suoi look sanremesi, bellissimo quello per la Finale. Un abito nero con paillettes dalla scollatura a V particolarmente pronunciata e strascico fluttuante, e guanti oltre il gomito abbinati. Beauty look da urlo per la cantante di "Dimenticarsi alle 7" con capelli raccolti in un elegante chignon e focus sugli occhi. Voto: 8 +

Irama continua il filone dei Marines di One Piece ma questa volta lo rende più corsaro di Sua Maestà nelle Indie Orientali a caccia di Jack Sparrow. Il cantante sceglie nuovamente Balmain e non delude, certo è un look particolare può non piacere ma secondo noi è coerente con l'idea di glamour dietro le sue esibizioni di questo anno. Voto: 6

Sanremo 2025, i Look bocciati della Finale

Francesca Michielin è quell’amica dolce e sensibile che tutti noi vorremmo avere ma in fatto di look in questa edizione del Festival di Sanremo ci ah deluso. Posto che adoriamo lo stile mannish e il mix con quello bon ton che Miu Miu ha pensato per la cantante di “Fango in paradiso”, purtroppo i volumi, le lunghezze, i cut-out sono tutti sbagliati e non valorizzano la sua bellezza. Questa sera indossa un paio di pantaloni sartoriali neri con un top tempestato di glitter rosa confetto, non ci convince neppure l’har look Jelly Fish e il rossetto viola. Voto: 5

Clara perfetta per il Carnevale, regina del martedì grasso con questo look da Fata Turchina. Lei è bellissima ma questa è un’arma a doppio taglio perché è facile sbagliare. Tutto questo azzurro in Balmian ci confonde anche se il taglio del corsetto ci conquista come la comparsa della maxi frangetta. Purtroppo non basta. Voto: 5 +

Paola Barale esci dal corpo di Serena Brancale! La cantante ha una voce potentissima ma pessimo gusto in fatto di moda, come dimostra questo abito in tessuto see through in pizzo nero e glitter, con body, e cappuccio in stile Madonna che non ce l’ha fatta di Balestra. Voto: 4

Scopri tutte le news sul Festival di Sanremo