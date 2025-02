News VIP

Nonostante le ultime indiscrezioni la dessero per certa a Sanremo 2025, Giulia De Lellis non farà parte del cast del DopoFestival: ecco, invece, chi ci sarà al suo posto!

La 75esima edizione del Festival di Sanremo 2025 inizierà domani, martedì 11 febbraio. E, mentre fervono i preparativi per l'attesa kermesse condotta da Carlo Conti e che sarà trasmessa in diretta su Rai1, arrivano anche le ultime indiscrezioni sul cast del DopoFestival, condotto da Alessandro Cattelan. I primi rumors davano per certa la presenza di Giulia De Lellis, ma l'influencer non sarà presente tra gli ospiti del momento che seguirà la chiusura di ogni serata di Sanremo 2025. Ecco, invece, chi ci sarà al suo posto.

Sanremo 2025, Giulia De Lellis fuori dal DopoFestival: ecco chi ci sarà al suo posto

Il nome di Giulia De Lellis era stato inizialmente associato alla co-conduzione di Sanremo 2025, ma rapidamente il ruolo dell'influencer era stato ridimensionato e si era vociferato che avrebbe affiancato Alessandro Cattelan e Selvaggia Lucarelli al DopoFestival in un "ruolo creato appositamente per lei".

L'influencer infatti avrebbe dovuto giudicare gli outfit dei concorrenti che sarebbero saliti sul palco dell'Ariston, ma anche questa indiscrezione era stata smentita, tanto che la presenza di Giulia De Lellis al DopoFestival era stata ridotta a quella di ospite di una sola serata, quella delle cover, come aveva anticipato Dagospia, per evitare di influenzare il voto (il compagno di GDL, il rapper Tony Effe, è uno dei Big in gara).

Tuttavia, nelle scorse ore, Gabriele Parpiglia è intervenuto ancora una volta e ha rivelato che Giulia De Lellis sarà totalmente assente nel DopoFestival e che al suo posto ci sarà, invece, Anna Dello Russo. Il giornalista ha dichiarato infatti che a causa delle polemiche legate al compagno Tony Effe, la presenza di Giulia De Lellis sarebbe stata messa in discussione e "di conseguenza la Rai ha scelto di puntare su un volto 'neutro' ed esperto come Anna Dello Russo. il Festival (al momento) del gossip continua...lontano dalla musica".

Sanremo 2025, Alessandra Celentano nel cast del DopoFestival!

Ad affiancare Alessandro Cattelan, perciò, non ci sarà GDL, ma Selvaggia Lucarelli, Anna Dello Russo e, com'è stato rivelato nell'ultima puntata di Amici 24, anche la Maestra Alessandra Celentano, storico volto del talent show di Canale 5. A quanto pare, la severa professoressa di Amici di Maria De Filippi sarà chiamata a giudicare le esibizioni dei Big che si contenderanno la vittoria della 75esima edizione del Festival di Sanremo.

Lo spoiler è stato dato da Maria De Filippi nella puntata di ieri pomeriggio, domenica 9 febbraio, della ventiquattresima edizione del talent show. Rivolgendosi a Lorella Cuccarini (che lo scorso anno è stata tra le co-conduttrici della kermesse), De Filippi ha rivelato che Alessandra Celentano sarà al DopoFestival quest'anno. "Ma perché spoileri?" ha replicato allora la diretta interessata "ma come ti permetti? Il giudizio sui cantanti? Io vado a mio gusto, provengo da una famiglia di cantanti molto conosciuti. Poi il gusto artistico non si discute".

Quando Maria De Filippi ha fatto notare alla Celentano che sul palco dell'Ariston avrebbe trovato anche Giorgia, compagna di Emanuel Lo, la Maestra non ha battuto ciglio e ha dichiarato: "Sono una fan di sua moglie, non di lui, ma di sua moglie da sempre!".