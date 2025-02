Sanremo 2025, Fedez replica ai rumors sulle barre per Angelica Montini e svela: "Questo Sanremo è l'inizio di una nuova vita"

News VIP

Ospite di Mara Venier a Domenica In per lo speciale Sanremo 2025, Fedez ha risposto ai rumors sulle barre di Bella Stronza dedicate ad Angelica Montini e poi svela alcuni retroscena sulla sua vita dopo il tumore.

Ospite di Mara Venier allo speciale Domenica In dedicato a Sanremo 2025, Fedez si è esibito con il brano Battito e ha risposto alle domande dei giornalisti, che non hanno mancato di chiedergli se le barre inserite nella versione di Bella Stronza portata al Festival nella quarta serata, quella dei duetti e delle cover, con Marco Masini, fossero davvero indirizzate ad Angelica Montini.

Sanremo 2025, Fedez risponde ai giornalisti: le barre di Bella Stronza erano per Angelica Montini?

Oggi, domenica 16 febbraio, su Rai1 sta andando in onda lo speciale di Domenica In dedicato a Sanremo 2025: secondo ospite del programma tv condotto da Mara Venier è stato Fedez. Il rapper milanese si è esibito con Battito e ha poi risposto alle domande dei giornalisti. A chi gli ha chiesto chiarimenti sui rumors sulle barre in Bella Stronza dedicate ad Angelica Montini, il rapper ha però replicato in maniera vaga: "Non penso sia necessario specificarlo. Avendo scritto io le barre, è ovvio che raccontano il mio vissuto".

Già a Rai Radio 2, Fedez si era limitato, insieme a Marco Masini, a raccontare quanto sia stato importante il loro sodalizio e come si siano divertiti a registrare la loro cover della nota canzone di Masini, glissando del tutto eventuali riferimenti e commenti su Angelica Montini.

Anche a Domenica In, il rapper ha colto l'occasione per ringraziare il collega e anticipare un annuncio importante che verrà fatto nella giornata di domani, lunedì 17 febbraio: "Domani faremo un annuncio molto importante per me. Tornerò sicuramente a fare live, negli ultimi 5 anni per varie vicissitudini non li ho fatti, ma ora vorrei tornare. Marco Masini ci sarà, voglio cogliere l'occasione per ringraziarlo, lavorare con lui è stata un'esperienza unica. Vederlo lavorare è stato un grande onore per me".

Sanremo 2025, Fedez sul suo quarto posto: "Questo Sanremo è un nuovo inizio"

A chi gli ha chiesto se il suo brano fosse anche una denuncia verso lo Stato e chi si occupa di salute mentale, il rapper ha replicato che non era questo il suo intento, ma che desiderava raccontare la sua esperienza privata. Dopo il tumore, infatti, Fedez ha rivelato di essere "finito nelle mani sbagliate" e di aver assunto un elevato numero di psicofarmaci: "Fa parte di un'esperienza personale. Dopo il tumore ho iniziato l'assunzione di antidepressivi, sono finito in mani sbagliate e ho finito per prendere 7 psicofarmaci tutti insieme che mi hanno causato problemi. Può capitare di finire in mani sbagliate, questo non vuol dire che non bisogna cercare aiuto".

Fedez ha poi svelato quanto sia stato importante per lui questo Sanremo 2025, dichiarando che si è trattato dell'inizio della sua nuova vita, dal punto di vista musicale e non solo. Una kermesse che gli ha permesso di confrontarsi con sé stesso e i suoi demoni interiori, uscendone vincitore: "Questo Sanremo è stata una sfida, la più difficile da affrontare, sono contento di averlo affrontato e essermi goduto ogni giorno di questa esperienza".

