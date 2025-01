Sanremo 2025, Fedez pronto a cantare con Masini: "Bella Stron**", l'attacco a Chiara Ferragni

News VIP

Lo scoop di Gabriele Parpiglia sull'esibizione di Fedez nella serata Cover nella prossima edizione del Festival di Sanremo, che inizierà a partire da martedì 11 febbraio prossimo.

Il Festival di Sanremo 2025, giunto alla sua 75ª edizione, si terrà al Teatro Ariston di Sanremo dall'11 al 15 febbraio 2025. La manifestazione sarà condotta da Carlo Conti, che ricoprirà anche il ruolo di direttore artistico.

Fedez scuote Sanremo con una mossa sorprendente: "Bella stron**" in duetto con Marco Masini

Saranno trenta gli artisti in gara e tra gli altri, come è ormai noto, ad esibirsi sul palco dell'Ariston ci sarà anche il rapper milanese, Fedez, col brano "Battito". Nelle ultime ore è emersa un'indiscrezione relativa al brano che l'ex marito della Ferragni canterà nella serata delle cover, il 14 febbraio . Secondo quanto ha riferito il giornalista Gabriele Parpiglia, Fedez avrebbe deciso di interpretare con Marco Masini, il brano "Bella Stron*"

La scelta è già di per sé sorprendente, ma il contesto la rende ancora più intrigante. Proprio mentre la separazione con Chiara Ferragni monopolizza l’attenzione mediatica, il rapper sembrerebbe puntare su una canzone controversa, dal testo crudo e carico di sentimenti contrastanti. Una coincidenza? In molti dubitano. "Bella stronz*", celebre hit degli anni ’90, è noto per il suo linguaggio diretto e per i temi controversi che affronta, dalla possessività alle minacce velate. La scelta di portare questo pezzo sul palco dell’Ariston solleva interrogativi: è una provocazione? Un messaggio diretto?

Con una separazione mediatica in corso e il mondo dei social già schierato, la scelta del brano potrebbe essere letta come una frecciata diretta all’ex moglie. Ecco quanto ha riferito Gabriele Parpiglia, precisando che, qualora la scelta cambiasse, sarebbe solo per l'impatto probabilmente negativo che avrebbe sulla kermesse, considerando il testo della canzone, piuttosto discutibile.

ESCLUSIVA: SERATA DELLE COVER #Fedez prepara l’attacco mediatico alla sua ex #chiaraferragni Mentre l’Italia si prepara al Festival, arriva un’indiscrezione che ha dell’incredibile: Fedez avrebbe scelto di duettare con Marco Masini cantando “Bella stronza”. Sì, avete letto bene.

Il tempismo è, come dire... particolare. In piena separazione da Chiara Ferragni, il rapper decide di interpretare proprio questo brano controverso. Una coincidenza? Difficile crederlo.



Ma c’è di più. “Bella stronz*” non è una semplice canzone d’amore tormentato. È un testo che nasconde messaggi profondamente problematici: dalla possessività (“se Dio ti ha fatto bella”) alle minacce velate, fino a esplicite fantasie di violenza nel finale.



In un’epoca in cui dovremmo essere più consapevoli del peso delle parole, questa scelta appare quantomeno discutibile. Non è solo questione del brano in sé, ma del messaggio che questa performance porterebbe sul palco dell’Ariston.



Nel vasto repertorio della musica italiana, c’erano sicuramente alternative migliori. Invece, ancora una volta, sembra che l’attenzione mediatica abbia la precedenza su tutto. Ma attenzione: se questa notizia dovesse essere smentita, sarà solo perché abbiamo svelato in anticipo questo discusso progetto musicale. P.S. La domanda sorge spontanea: la Rai, che si batte contro il patriarcato e il bullismo, accetterà davvero un’esibizione simile?

Scopri le ultime news sul Festival di Sanremo.