News VIP

Sanremo 2025, Fedez commenta il duetto con Marco Masini: le barre aggiunte al brano erano per Angelica Montini?

Intervistato da Rai Radio 2, Marco Masini e Fedez hanno commentato le barre inserite in Bella Stronza, la canzone con cui si sono esibiti per la serata dei duetti. Le barre aggiunte al brano erano per Angelica Montini?