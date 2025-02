Sanremo 2025, cosa significa quel "sei una pietra" rivolto a Rose Villain?

News VIP

Ieri sera, durante l'esibizione di Rose Villain sul palco del Festival di Sanremo 2025, qualcuno dal pubblico le ha rivolto un complimento in napoletano. Ma cosa significa? Scopriamolo insieme!

Il Festival di Sanremo 2025 è iniziato ufficialmente ieri sera, martedì 11 febbraio, con una diretta che ha tenuto incollati oltre 12 milioni di spettatori, raggiungendo il 65% di share. Nel corso della prima serata della kermesse si sono esibiti sul palco dell'Ariston tutti e 29 i Big in gara e al momento della performance di Rose Villain è accaduto qualcosa che nessuno poteva prevedere. Nel silenzio generale, dal pubblico si è levato un "sei una pietra" pronunciato in dialetto napoletano e rivolto all'artista. Ma cosa vorrà mai dire questa espressione?

Sanremo 2025, Rose Villain e quel "sei una pietra" che è diventato un meme virale

Rose Villain si è esibita nel corso della Prima Serata del Festival di Sanremo 2025: fasciata in un abito rosso fuoco e con i capelli blu raccolti in uno chignon, è stata accolta dall'entusiasmo del pubblico. Poco prima che inziasse a intonare Fuorilegge, il suo brano sanremese, dalla platea del teatro Ariston si è levato un grido solitario che ha risuonato nel silenzio generale. "Sì' na' preta" ha gridato un fan estasiato, utilizzando un'espressione del dialetto napoletano che non è passata inosservata.

Per chi da casa pensava di aver sentito male, vi assicuriamo che non è così, visto che nel giro di pochissimo, sul web la clip con l'esibizione di Rose Villain e il complimento in napoletano è diventata virale. Letterlamente, l'espressione si traduce con un "sei una pietra" e per semplificare è un modo piuttosto colorito per elogiare la bellezza fisica e non solo di qualcuno.

La cantante, sul momento non aveva sentito il complimento che le è stato rivolto, tuttavia, ospite del gruppo comico partenopeo dei The Jackal ha ricevuto una lezione di napoletano da Fabio Balsamo e ne ha scoperto il significato.

Sanremo 2025, chi ha urlato quel "sei una pietra" a Rose Villain?

Ma chi è stato a urlare questo insolito complimento alla cantante? Il Corriere della Sera ha indagato sulla questione e ha scoperto che l'autore del complimento è un imprenditore salernitano di 30 anni, presente per la prima volta al Festival di Sanremo. Al quotidiano, l'uomo in questione ha spiegato che il suo è stato un "gesto spontaneo" e che non pensava certo che sarebbe diventato virale in così breve tempo: "E' stato un gesto spontaneo, noon pensavo potesse diventare virale, era solo un modo per dire, certo in maniera colorita, che Rose Villain è incredibile. Tutto qui".

Dal canto suo, Rose Villain ha poi condiviso sul suo account Instagram una clip della sua esibizione, nella quale si sentiva il famoso "sì' na' preta" e ha aggiunto come emoji proprio quella di una roccia, a testimoniare di aver, a suo modo, apprezzato il complimento ricevuto.

Scopri tutte le news sul Festival di Sanremo