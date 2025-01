Sanremo 2025, Carlo Conti svela alcuni retroscena sulla scelta dei co-conduttori: "Ecco chi è il primo a cui ho pensato"

News VIP

Carlo Conti parla della nuova e attesissima edizione del Festival di Sanremo e svela alcuni retroscena inediti sulla scelta sui co-conduttori: da Antonella Clerici e Gerry Scotti, a Malgioglio e Mahmood, fino a Cattelan e Alessia Marcuzzi.

Mancano poche settimane alla nuova edizione del Festival di Sanremo, che prenderà il via a partire dal prossimo martedì 11 febbraio su Rai Uno. Al timone ci sarà Carlo Conti che, in una nuova intervista rilasciata al settimanale Chi, ha svelato alcuni retroscena inediti sulla scelta dei co-conduttori.

Le rivelazioni di Carlo Conti sul Festival di Sanremo

Fervono i preparativi per la 75esima edizione del Festival di Sanremo, che andrà in onda dall'11 al 15 febbraio 2025 su Rai Uno. Dopo la gloriosa cinquina di Amadeus, tornerà sul palco dell'Ariston Carlo Conti. Intervistato dal settimanale Chi, il conduttore e direttore artistico della kermesse canora più importante d'Italia ha parlato di questa sua nuova esperienza e svelato come cercherà di affrontate le cinque serate.

Come tutti sappiamo, durante le serate, Conti sarà affiancato da grandi nomi dello spettacolo e della musica: Antonella Clerici e Gerry Scotti, Bianca Balti, Nino Frassica e Malgioglio, Katia Follesa, Elettra Lamborghini e Miriam Leone, Mahmood e Geppi Cucciari, Alessandro Cattelan e Alessia Marcuzzi. A tal proposito, il conduttore di Sanremo 2025 ha svelato come ha scelto i co-conduttori del Festival:

Mahmood è stato il primo nome che ho pensato. È un ragazzo scherzoso, intelligente, ha accettato subito. Con Alessia Marcuzzi abbiamo fatto Tale e quale show, i David di Donatello e, nella logica di iniziare il Festival con due conduttori e di chiuderlo con due conduttori, ho pensato a lei e Cattelan per la finale di sabato. Alessia è la freschezza, la forza, la voglia di vivere. A Malgioglio, invece, l’ho detto all’ultimo momento. Lui è un grande autore, un grande personaggio. Credo sia una figura unica nel panorama televisivo e musicale e, allo stesso tempo, un autore importante e un personaggio televisivo straordinario. È un segno di stima. A Gerry Scotti gli ho chiesto di venire a Sanremo perché avevo questa idea di vedere noi tre amici sul palco. Anche questo penso sia un premio per il pubblico, perché Gerry è amatissimo. Lo stesso giorno ho chiamato Antonella Clerici.

Carlo ha poi parlato dei brani in gara al Festival e dei duetti. Il conduttore e direttore artistico ha ammesso di aver lasciato piena libertà ai cantanti di duettare fra loro o con ospiti, di aver dato loro solo suggerimenti, approvato o bocciato le loro scelte. Ricordiamo che gli artisti che saliranno sul palco dell'Ariston sono: Achille Lauro, Giorgia, Rkomi, Tony Effe, Elodie, Francesca Michielin, Noemi, Bresh, Brunori Sas, Clara, Coma_Cose, Fedez, Francesco Gabbani, Gaia, Irama, Joan Thiele, Lucio Corsi, Marcella Bella, Massimo Ranieri, Modà, Olly, Rocco Hunt, Rose Villain, Sarah Toscano, Serena Brancale, Shablo feat. Guè, Joshua & Tormento, Simone Cristicchi, The Kolors, Willie Peyote.

Emis Killa si ritira da Sanremo 2025

A poco più di dieci giorni dall'inizio, il Festival di Sanremo perde uno dei suoi Big in gara. Stiamo parlando di Emis Killa che ha deciso di rinunciare alla sua partecipazione dopo aver appreso dai media di essere stato iscritto nel registro degli indagati dalla procura di Milano per associazione a delinquere in merito all'inchiesta "Doppia curva". Ad annunciare il ritiro è stato proprio il cantante tramite una storia pubblicata su Instagram:

Apprendo oggi dai giornali che sono indagato [...] Dopo 15 anni di carriera ero felice di affrontare il mio primo Sanremo. Ringrazio Carlo Conti per avermi voluto, ma preferisco fare un passo indietro e non partecipare. Confido che tutto si risolverà al più presto, per il meglio, e spero di poter affrontare in futuro un Festival in cui ad essere centrale sia la musica.

Emis Killa avrebbe dovuto partecipare al suo primo Festival con la canzone Demoni, composta da Federica Abbate, Mattia Cerri e Nicola Lazzarin (Cripo), e nella serata cover, come aveva annunciato il conduttore della kermesse canora, si sarebbe esibito insieme a Lazza sulle note di 100 messaggi. Al momento non è ancora chiaro se il cantante sarà sosituito o se il numero dei Big sarà di 29 artisti.

