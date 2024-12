Sanremo 2025, Carlo Conti annuncia i nomi dei Big in gara sul palco dell'Ariston

News VIP

In diretta al TG1 delle 13.30, oggi, domenica 1° dicembre, Carlo Conti ha finalmente annunciato i nomi dei Big che si esibiranno al Festival di Sanremo 2025. Un annuncio a lungo atteso quello dei cantanti che saliranno sul palco dell'Ariston dall'11 al 15 febbraio 2025 e che segna l'inizio del conto alla rovescia per la prossima edizione della kermesse canora.

"Da questa sera riprenderò a dormire tranquillo" ha scherzato il conduttore "devo ringraziare i cantanti perché con i loro testi mi hanno messo in difficoltà. E possiamo dire che i cantanti sono 30 e non più 24 e almeno altri 10 avrebbero meritato di salire sull'Ariston".

Achille Lauro

Gaia

Coma _Cose

Francesco Gabbani

Willy Peyote

Noemi

Rkomi

Modà

Rose Villain

Brunori Sas

Irama

Clara

Massimo Ranieri

Emis Killa

Sarah Toscano

Fedez

Simone Cristicchi

Joan Thiele

The Kolors

Bresh

Marcella Bella

Tony Effe

Elodie

Olly

Francesca Michielin

Lucio Corsi

Shablo ft. Guè, Joshua e Tormento

Serena Brancale

Rocco Hunt

Giorgia

La presenza di Tony Effe e di Fedez insieme scatenerà un nuovo dissing sul palco dell'Ariston? Carlo Conti ne è convinto: "Sono due ragazzi intelligenti, canteranno ognuno per conto suo".

Sanremo 2025, Carlo Conti svela i nomi dei Big in gara: molte conferme e diverse nuove proposte

Carlo Conti ha annunciato da poco i nomi dei Big del prossimo Festival di Sanremo 2025: non più 24 i cantanti in gara, ma 30, perché, come ha anticipato il conduttore e direttore artistico, "la qualità dei testi era tale che richiedeva che anche altri fossero inclusi". Confermati Fedez e Tony Effe, dopo i primi rumors, così come Elodie. Quest'ultima è stata ospite da Fabio Fazio in una delle ultime puntate di Che Tempo Che Fa e in uno scambio di battute di saluto con il conduttore aveva anticipato che sarebbe tornata molto presto in trasmissione. Da alcune sue frasi, in molti sul web avevano ipotizzato che si trattasse di un riferimento a Sanremo 2025.

Salirà sul palco dell'Ariston anche Sarah Toscano, vincitrice di Amici 23: la giovane ex allieva del talent di Canale5 aveva spesso dichiarato che sarebbe stato un bellissimo sogno partecipare al Festival di Sanremo 2025, ma che non sentiva di essere ancora all'altezza.

Tornerà a Sanremo 2025 anche Giorgia, dopo la precedente edizione che aveva segnato per lei il debutto da co-conduttrice della kermesse al fianco di Amadeus.