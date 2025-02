Sanremo 2025, Bresh: 5 incredibili curiosità sul cantante de "La tana del granchio"

News VIP

Ecco 5 cose che probabilmente ancora non sai su Bresh, il cantante che si è presentato a Sanremo con "La tana del granchio".

Conosciamo meglio Bresh attraverso cinque curiosità sulla sua vita!

Sanremo 2025: 5 curiosità su Bresh

1. Origini, età e nome d'arte

Andrea Emanuele Brasi, in arte Bresh, è nato a Lavagna, in Liguria, il 28 giugno del 1996; quindi è del segno del Cancro ed ha 28 anni. In merito al suo pseudonimo ha dichiarato: "È un nome che non mi sono scelto. Il mio cognome è Brasi e da quando sono piccolo piccolo tutti i miei amici mi chiamano Bresh. Inizialmente non mi piaceva nemmeno".

2. Gli esordi

Ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo della musica da adolescente; infatti, ha pubblicato il suo primo mixtape, Cambiamenti, nel 2012, quando aveva soltanto 16 anni. Nel 2016 ha ultimato il suo percorso di studi all'istituto professionale, e si è trasferito a Mialno insieme ai suoi colleghi - ma soprattutto amici - Rkomi, Tedua, Sonny Willa.

3. I premi

Ha ottenuto diversi importanti riconoscimenti. Ad esempio, il suo primo album ufficiale, Che io mi aiuti, uscito nel 2020, è stato certificato disco d'oro dalla Federazione Industria Musicale Italiana, mentre il singolo Angelina Jolie, è stato certificato triplo disco di platino. Il suo secondo album Oro blu, invece, sette giorni dopo la sua uscita ha debuttato al primo posto della Classifica FIMI Album. Inoltre, il suo inedito Altamente mia ha ricevuto il Premio Lunezia per la qualità musical-letteraria.

4. Il docufilm

Ha partecipato al docufilm La nuova scuola genovese, di Claudio Cabona. Qui, con i suoi colleghi, come Tedua ed Izi, ha studiato a fondo le caratteristiche della scuola genovese, un movimento artistico e culturale a cui appartiene.

5. La fidanzata Elisia Maino

La sua fidanzata è Elisa Maino, un'influencer piuttosto nota sui social.

