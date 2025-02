Sanremo 2025, Amadeus potrebbe tornare in Rai e condurre ancora Sanremo? Arriva la risposta dell'azienda di Viale Mazzini

News VIP

Durante la conferenza stampa della quarta giornata di Sanremo 2025, è stato chiesto ai dirigenti Rai presenti se ci si la possibilità di veder tornare Amadeus in Rai e di una sua futura conduzione del Festival. Ecco qual è stata la risposta dell'azienda di Viale Mazzini.

C'è la possibilità di veder tornare Amadeus alla conduzione del Festival di Sanremo dopo il biennio di Carlo Conti? A dare una risposta è intervenuto Marcello Ciannamea, direttore dell'Intrattenimento Prime Time di Rai, durante la conferenza stampa della quarta giornata di Sanremo 2025.

L'inviato Striscia la Notizia Enrico Lucci ha chiesto al Direttore dell'Intrattenimento del Prime Time come sarebbe l'accoglienza di Amadeus in Rai, se l'ex conduttore del Festival di Sanremo decidesse di tornare sui suoi passi e riallacciare i rapporti lavorativi con l'azienda di Viale Mazzini. Marcello Ciannamea ha dichiarato che il lavoro di Amadeus non è stato dimenticato e che se il conduttore volesse tornare in Rai sarebbe ben accetto.

L'addio di Amadeus alla Rai arrivò a poche settimane dalla fine del quinto Festival di Sanremo sotto la sua conduzione: la 74esima edizione aveva regalato ascolti eccellenti a Rai, ma il conduttore aveva poi deciso di interrompere il fortunato sodalizio con l'azienda di Viale Mazzini e buttarsi in una nuova avventura, quella di conduttore di programmi di Warner Bros. Discovery.

Nel corso della conferenza stampa di venerdì 14 febbraio, Enrico Lucci ha chiesto ai dirigenti Rai se un ritorno di Amadeus sarebbe stato accolto in maniera favorevole. "Le porte sarebbero apertissime, assolutamente sì! Non dimentichiamo il passato e Amadeus è stato ed è ancora un grandissimo professionista. Non chiudiamo le porte a nessuno, assolutamente!".

Ma, oltre a un suo ritorno, ci sarebbe anche la possibilità di vedere di nuovo Amadeus alla conduzione del Festival di Sanremo? L'inviato di Striscia la Notizia ironizza, chiedendo se l'intenzione della dirigenza Rai, dopo il biennio di Carlo Conti, sia quella di mandar via Conti e "ripescare" Amadeus o magari tenere Conti alla conduzione della kermesse per i successivi dieci anni: "Scaduto il biennio di Carlo Conti, quali sarebbero i piani: pensate di mandarlo via e ripescare Amadeus o tenere Conti alla conduzione del Festival per i successivi dieci anni?".

Sorridendo, Marcello Ciannamea non si è sbilanciato, ma ha ammesso che è prematuro avere una risposta a questa domanda, visto che il biennio di Carlo Conti alla conduzione non è ancora concluso: "Due anni sono tanti, bisogna considerare tante cose, è presto per avere una risposta a questa domanda. Bisogna rifletterci un po'".

Scherzando, Lucci ha poi aggiunto che magari era una faccenda su cui riflettere, visto il dispendio in lampade abbronzanti che Carlo Conti sarebbe valso alla Rai: "Sapete quanto vi costa in lampade abbronzanti? E tutte pagate con i soldi degli italiani!". "Sono incluse nel budget anche quelle, le abbiamo previste" ha risposto a sua volta Ciannamea.

