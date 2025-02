Sanremo 2025, Achille Lauro e la lettera di S, il suo più grande amore: la storia dietro Incoscienti Giovani

News VIP

Inviando un'email ai giornalisti, Achille Lauro ha svelato com'è nata Incoscienti Giovani, il brano che ha portato a Sanremo 2025. Ecco chi è S., il suo grande amore che ha ispirato la sua canzone.

Tra gli artisti più attesi sul palco dell'Ariston nella Prima Serata del Festival di Sanremo 2025 c'era sicuramente Achille Lauro che ha portata la sua malinconica e romantica Incoscienti Giovani, emozionando il pubblico in studio e da casa. In maniera inaspettata, il cantante ha deciso di condividere con i giornalisti la lettera di S, il suo più grande amore che ha ispirato il brano sanremese.

Sanremo 2025, Achille Lauro condivide con i giornalisti la lettera di S, il suo più grande amore

"Cari giornalisti, le canzoni a volte non sono semplici canzoni. Sono la nostra storia" scrive Achille Lauro nell'email che ha inviato alla stampa con cui ha svelato la storia dietro Incoscienti Giovani, il brano con cui è in gara a Sanremo 2025. Nell'email, l'artista inserisce la lettera di S, che il cantante definisce il suo più grande amore e che ha ispirato la canzone che ha intonato per la prima volta sul palco dell'Ariston nella Prima Serata della Kermesse, ieri sera, martedì 11 febbraio.

"Quando ho conosciuto Lauro era un adolescente magrolino, con i capelli sempre rasati corti e il viso scavato. Eravamo molto giovani quando ci siamo innamorati. Io vivevo da sola con mia madre, e lui veniva spesso da noi. Lo abbiamo aiutato tanto quando era solo, per mia madre era come un figlio" così la voce di S narra l'inizio della storia d'amore con Achille Lauro, presentandolo negli anni più difficili dell'adolescenza.

Il cantante ha nascosto i suoi traumi, racconta ancora S, celandoli nelle canzoni che scriveva, con le quali metabolizzava ciò che viveva: "Aveva questa ossessione per la scrittura, come se fosse l’unico modo per dare un senso a tutto ciò che lo circondava e, probabilmente, scrivere lo aiutava anche a metabolizzare la situazione che viveva. Lauro ha sempre cercato di nascondere i suoi traumi. Li tiene dentro. E' forse per questo che scrive canzoni".

Sanremo 2025, Achille Lauro e la lettera di S: la storia dietro Incoscienti Giovani

Il racconto prosegue con il ricordo delle prime difficoltà vissute da Achille Lauro, che trascorreva notti in auto o in hotel fatiscenti: una situazione che il cantante aveva sempre cercato di nascondere agli amici, per non pesare su di loro. "Ricordo che mentiva pur di non pesare su di me e sui suoi amici. A notte tarda, quando tutti rientravano, lui diceva: ‘Tranquilli, sto da un amico’. Ma poi finiva a dormire in macchina nascosto in qualche parcheggio" rivela S.

Ma, nonostante tutte queste difficoltà, in Achille Lauro continuava a sopravvivere una "sensibilità preziosa", afferma S, "quella che ancora oggi riesce a mettere in quelle canzoni che parlano ancora di noi. Come questa". La lettera si conclude con "il tuo più grande amore, S". Il cantante ha poi voluto ulteriormente omaggiare la sua musa ispiratrice, pubblicando un post su Instagram e dedicandole così pubblicamente il brano e la sua prima esibizione:

"Stasera quella bambina è la donna che mi ha accudito, il mio grande amore. Ti devo tutto. Per sempre noi, Incoscienti Giovani"

