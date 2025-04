Sangiovanni parla del suo periodo buio a Che Tempo che Fa: ''Avevo bisogno di fare cose normali''

News VIP

Ospite dello studio di Che Tempo che Fa, Sangiovanni si racconta a Fabio Fazio, presentando il nuovo singolo dopo il periodo buio che lo ha portato lontano dai riflettori.

Ospite della nuova puntata di Che Tempo che fa, Sangiovanni si è raccontato a Fabio Fazio, parlando del suo periodo buio che lo ha portato lontano dei riflettori, poi ha cantato il suo nuovo brano “Luci allo xeno”. Ecco tutti i dettagli.

Sangiovanni ospite a Che Tempo che Fa

Fabio Fazio sa come accattivare il suo pubblico, tanto che il passaggio a Nove non ha intaccato lo share e la risonanza mediatica delle sue interviste a Che Tempo che fa. Il presentatore ha voluto nel corso dell’ultima puntata Sangiovanni, dopo l’annuncio del suo ritorno alla musica. Il giovanissimo cantante, protagonista di Amici anche con la sua love story con Giulia Stabile poi naufragata, poi sul palco del Festival di Sanremo nel 2024 si è piazzato ultimo con la canzone “Finiscimi” mentre girava Vita da Carlo, la popolare serie tv di Carlo Verdone. Ed è proprio in questo periodo che Sangiovanni capisce di dover prendere del tempo per sé stesso.

“In realtà penso che mi sia capitato quello che succede a tantissime persone, arrivi a un momento della vita in cui ti senti triste, affaticato, non hai più le stesse energie. Ho dovuto prendermi tempo per me, avevo bisogno di fare le cose normali […] Mi hanno aiutato la musica, la terapia. Continuo ancora a farla, conoscere sé stessi è importante. L’importante è anche avere sensibilità, l’empatia nei confronti degli altri. Impariamo tutti a essere più sensibili”.

Ha spiegato il cantante a Fazio, che si è mostrato davvero molto empatico nei suoi confronti cercando di metterlo più a suo agio possibile, nel parlare di un argomento spinoso come quello della salute mentale. Argomento, ad oggi, più importante che mai che va trattato nel modo giusto perché è con la giusta informazione che si sconfiggono paradigmi legati a questi argomenti, ormai desueti e superati.

Sangiovanni presenta la sua nuova canzone

Dopo essersi raccontato a Che Tempo che Fa, Sangiovanni ha deciso di cantare per la prima volta la sua nuova canzone “Luci allo xeno”, facendo esplodere il pubblico presente che ha decisamente gradito la performance. Felice per la risposta del pubblico, tra gli applausi dei presenti, l’artista ha spiegato di aver iniziato a cantare in modo professionale a soli 17 anni, di aver vissuto già tre vite e di essere pronto per la sua quarta vita.

“Ho iniziato a 17 anni. Questo pezzo è il primo che ho scritto quando sono tornato in studio e racconta il desiderio di tornare alla luce. Era questo il senso, è un pezzo positivo da ballare”.

Sangiovanni ora è tornato in pista, il 2 aprile scorso è tornato anche in concerto a Roma per la gioia delle sue fan, che non l’hanno mai abbandonato e hanno sempre cercato segni di lui sul web, anche quando ha chiuso il suo profilo Instagram. Tuttavia, spiega il cantante, non c’è ancora un vero e proprio album definito bensì alcune canzoni nate da questo momento particolare della sua vita.