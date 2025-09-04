Samira Lui nel mirino degli haters: "Completamente rifatta". Arriva la replica della valletta de La Ruota della Fortuna

News VIP

Samira Lui è tornata in tv come valletta de La Ruota della Fortuna e l'esposizione mediatica l'ha portata a essere oggetto di diverse critiche sul suo aspetto fisico. Ecco come ha replicato alle offese degli haters!

Dopo l'esperienza al Grande Fratello 2023/2024, durata però solo una manciata di settimane, per Samira Lui si è presentata una nuova opportunità lavorativa: diventare la valletta della nuova edizione de La Ruota della Fortuna. Lo storico programma condotto da Mike Buongiorno negli anni '90 è tornato in onda su Canale 5 in una nuova veste e con la conduzione di Gerry Scotti. Nonostante le critiche iniziali per il ruolo considerato anacronistico della valletta, Samira Lui è stata entusiasta dell'opportunità di poter tornare in tv e da questa estate è presente nelle case degli italiani ogni sera. L'esposizione mediatica, però, ha anche i suoi lati negativi e infatti la valletta è finita nel mirino degli haters, che hanno criticato il suo aspetto fisico, accusandola di essersi sottoposta a diversi ritocchi estetici. Immediata è arrivata la replica di Samira Lui, con tanto di video a smentire le accuse.

Samira Lui, gli haters l'accusano di essere "tutta rifatta"

Nata a Udine da madre italiana e padre senegalese, Samira Lui si è fatta notare a Miss Italia nel 2017 per la sua bellezza. Al concorso si è classificata terza e ha poi vissuto un'esperienza da Professoressa a L'Eredità di Flavio Insinna, per poi diventare concorrente nel 2022 a Tale e Quale Show. La sua carriera l'ha poi spinta verso Mediaset e nel 2023/2024 è arrivato il Grande Fratello.

L'esperienza al GF non è durata molto, ma è stato abbastanza da lanciarla ancora in tv e a distanza di mesi l'abbiamo ritrovata come valletta di Gerry Scotti a La Ruota della Fortuna. Lo storico programma reso celebre dalla conduzione di Mike Buongiorno è tornato in onda a partire da questa estate e con la sua dolcezza e bellezza Samira Lui ha conquistato immediatamente l'affetto del pubblico e la fiducia del conduttore, che ha speso parole di elogio per lei.

Tuttavia, la sua costante presenza in tv nell'access prime ha portato anche l'ex gieffina a finire sotto i riflettori e nel mirino degli haters, che non hanno esitato a commentare negativamente il suo aspetto fisico. A detta di molti, infatti, Samira Lui avrebbe stravolto il suo volto con ritocchi estetici, filler e botox, tanto da apparire irriconoscibile rispetto a qualche anno fa, quando gareggiò nel concorso di Miss Italia.

Samira Lui nel mirino degli haters: arriva la replica della valletta

Per nulla scoraggiata dalle offese dei soliti leoni da tastiera, Samira Lui ha deciso di replicare con un video nel quale si può notare come, a eccezione di un trucco diverso e della forma delle sopracciglia, che ora porta più naturali e folte, il viso della valletta de La Ruota della Fortuna non ha subito alcun intervento. Nel filmato compaiono foto e video di quando Samira ha partecipato a Miss Italia e anche dei primi provini in tv. Con molta naturalezza, l'ex gieffina ha confermato di essersi sottoposta a un lieve intervento al seno, ma che i cambiamenti che si riscontrano nel suo volto sono frutto non di interventi estetici ma della crescita e dei naturali cambiamenti del corpo umano.

A simili giudizi sono state sottoposte di recenti anche cantanti come Sarah Toscano, diciannove anni e vincitrice di Amici 24: la cantante è stata vittima di bodyshaming, a dimostrazione che i giudizi sui corpi delle donne sono ancora particolarmente duri e offensivi e sono interamente basati su canoni estetici irraggiungibili e deleteri. Nella sua replica agli haters, Samira Lui ha ribadito di non essere ricorsa ad alcun intervento e ha consigliato ai leoni da tastiera di "mettersi l'anima in pace":

"Vi tolgo ogni dubbio visto che sembrate molto interessati a riguardo. Non ho mai fatto nessun intervento (filler e punturine comprese, ne sono terrorizzata) se non aumentare un po’ il mio seno. Anche se sembra una follia esiste la pubertà e lo sviluppo. Molto probabilmente qualche chilo in meno, sopracciglia più curate e folte e il trucco possono cambiarci! Assurdo vero? Comunque potete mettervi l’anima in pace. Vi voglio bene comunque!"