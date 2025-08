Gerry Scotti: "A La ruota della fortuna numeri imbarazzanti. Samira Lui? Perbene e capace"

News VIP

Gerry Scotti trionfa con La Ruota della Fortuna: ascolti da record e alchimia perfetta con Samira Lui

Il ritorno de La Ruota della Fortuna nell'access prime time di Canale 5 si è rivelato ben più di un esperimento nostalgico: è diventato un caso televisivo capace di scuotere gli equilibri del preserale italiano. I numeri parlano chiaro: con una media del 24% di share, il game show condotto da Gerry Scotti ha riportato la rete Mediaset a livelli d’ascolto che da tempo non si vedevano in quella fascia oraria. Un successo inaspettato, che mette pressione perfino a un colosso come Affari Tuoi, pronto a tornare su Rai1 a settembre con Stefano De Martino al timone.

Gerry Scotti parla di Samila Lui: "Una ragazza così bella, perbene e capace"

Intervistato dal settimanale Gente, Gerry Scotti non nasconde il suo entusiasmo:

“Numeri imbarazzanti. Mi aspettavo di fare un buon lavoro, di essere ben accolto, ma certi picchi non li immaginavo proprio”.

Parte del merito, secondo lo stesso conduttore, va attribuito alla sua compagna di viaggio sullo schermo, Samira Lui, già nota al pubblico per la sua partecipazione a Miss Italia e al Grande Fratello. Il legame che si è creato tra i due ha conquistato anche il pubblico a casa, che ha apprezzato la spontaneità e la leggerezza del loro rapporto.

“Sono orgoglioso del nostro rapporto, pieno di stima e rispetto. Sono contento di lavorare con una ragazza così bella, perbene e capace. Samira mi ringrazia ogni giorno perché dice che la metto a suo agio, io la ringrazio perché è una meravigliosa compagna di lavoro. Ci bastano uno sguardo e due parole per capirci al volo. Nella ricetta del programma, Samira è un ingrediente speciale in più, è come il profumo che si mette nella pastiera napoletana”.

Dal canto suo, anche Samira ha sottolineato l’importanza dell’atmosfera serena che si respira dietro le quinte, intervistata da SuperGuidaTv: “Dietro le quinte c’è una squadra che ce la mette tutta. C’è armonia e serenità in studio, e secondo me questo arriva al pubblico. È questo lo spirito che fa la differenza”.

Senza copione, senza forzature, i due riescono a costruire ogni giorno un momento di intrattenimento che ha conquistato milioni di telespettatori. “Con Gerry ogni giorno è divertimento puro. Noi non prepariamo nulla prima della diretta. La cosa più bella è che lui è se stesso sempre, davanti e dietro le telecamere. Questo mi ha insegnato a fidarmi del mio istinto”, ha raccontato Samira.

In attesa del ritorno del competitor Rai a settembre, il ritorno de La Ruota della Fortuna è stata una scommessa vinta a pieni voi.