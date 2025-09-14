Samira Lui in lacrime a Verissimo per il padre: "Non l'ho mai conosciuto. Spero un giorno di poterlo incontrare" (VIDEO)

News VIP

Ospite nella prima puntata di Verissimo, Samira Lui ha raccontato della sua esperienza come valletta de La Ruota della Fortunta, ma anche del difficile rapporto con il padre. Ecco cosa ha rivelato!

Tra gli ospiti della prima puntata della nuova edizione di Verissimo, che è tornato in onda ieri, sabato 13 settembre su Canale 5, Silvia Toffanin ha accolto Samira Lui, ex gieffina e attuale valletta de La Ruota della Fortuna. La modella ha raccontato come sta vivendo il nuovo susccesso televisivo, merito anche di Gerry Scotti che l'ha voluta con sé nel programma, ma ha anche aggiornato il pubblico su come procede la storia d'amore con il compagno Luigi e, infine, si è commossa nel ricordare la sua infanzia e l'assenza del padre, che non ha mai conosciuto.

Verissimo, Samira Lui nuova valletta de La Ruota della Fortuna: "Gerry è fantastico"

Dopo l'esperienza al GF, quasi due anni fa, per Samira Lui è iniziato un nuovo capitolo denso di soddisfazioni professionali: l'ex modella è stata infatti scelya come valletta de La Ruota della Fortuna e a Verissimo ha raccontato di quanto si senta fortunata a lavorare con un colosso della tv come Gerry Scotti: "Gerry è un simpaticone, è un colosso della tv. Per me è bellissimo lavorare con lui". La sua presenza in tv è diventata così molto più costante e questo le ha attirato feroci critiche per il suo aspetto fisico.

Più volte, infatti, Samira Lui è stata accusata di essersi sottoposta a diversi ritocchi estetici e neppure le sue ripetute smentite hanno portato gli haters a non continuare con le loro offese gratuite. Tuttavia, la valletta sente di essere ricompensata dall'affetto del pubblico: "Sempre felice di essere qui. L’amore del pubblico mi fa sempre strano, soprattutto da bambini e mamme: è davvero emozionante".

Ironizzando, Samira Lui ha aggiunto che l'affetto del pubblico ha reso più geloso il suo storico fidanzato, Luigi, con cui vive una felice relazione da sette anni. Nonostante questa gelosia, ha aggiunto Samira, il compagno ha la massima fiducia in lei e tra loro procede tutto a gonfie vele, senza l'ombra della famosa "crisi del settimo anno".

Verissimo, le lacrime di Samira Lui nello studio: "Non ho mai conosciuto mio padre, ma..."

Samira Lui ha anche rivelato che l'amore per la tv è nato da lontano, quando ancora bambina viveva insieme ai nonni, a Colloredo di Montalbano. Lì, in quel paesino così piccolo entrare nel mondo dello spettacolo sembrava un sogno irrealizzabile, eppure, con determinazione Samira Lui ha realizzato il suo sogno: "Nel paesino dove sono cresciuta, Colloredo di Montalbano, era quasi impossibile sognare di entrare nel mondo dello spettacolo, ma a me ha sempre appassionato la Tv e stare sul palcoscenico, sin dall’asilo volevo essere protagonista. Piano piano la vita mi ha portato qui. Mia nonna? Mi ha seguita anche a Miss Italia". La valletta ha così raccontato della sua infanzia, della presenza costante di sua madre Doretta - che le ha inviato un toccante videomessaggio - e dell'assenza del padre, che non ha mai conosciuto.

Sul rapporto con la madre, Samira Lui ha rivelato che è sempre stata presente e che sono cresciute insieme, essendo state sempre sole, come aveva rivelato in un'intervista Doretta, perché quando Samira era nata il padre "non era pronto a fare il papà". Samira porta infatti il cognome materno, cosa di cui è felicissima, anche se l'assenza del padre è pesata: "Siamo sempre state fianco a fianco nella vita. Abbiamo superato momenti difficili, ma con tranquillità. Siamo cresciute insieme e abbiamo costruito la nostra diversa normalità". Commossa, Samira è scoppiata in lacrime e ha ammesso che non ha mai incontrato il padre, né i fratelli che sono nati da un'altra storia dell'uomo e che le piacerebbe conoscerli:

"Ho dei fratellastri, che non so cosa sanno di me. Vorrei conoscere anche loro. Mi piacerebbe, mai dire mai: sono serena e ben disposta. [...] Io gli avevo chiesto di incontrarlo, ma non l’ho più visto: non ci sono rimasta male, ma la curiosità rimane e ci spero ancora”

