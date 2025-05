Salmo e Fedez hanno fatto pace, ecco come

News VIP

Salmo racconta come lui e Fedez hanno fatto pace dopo anni di scontri, poi conferma la chiamata per X Factor.

Nel mondo della musica e in particolare nella scena rap italiana ci sono e ci sono stati a lungo dissapori tra i cantanti più conosciuti e amati. Recentemente protagonista del dissing con Tony Effe che ha tenuto tutti con il fiato sospeso, Fedez è stato per tanti anni anche l’antagonista di Salmo. Proprio lui racconta come ha fatto pace con l’ex marito di Chiara Ferragni.

Fedez e Salmo, pace fatta

Pochi mesi fa tutta l’Italia, anche chi del gossip non è propriamente un appassionato, ha seguito con interesse il dissing tra Tony Effe e Fedez, che se le sono date a colpi di barre, tirando in ballo anche ex fidanzate ed ex mogli. Ma non è la prima volta che Fedez finisce nel mirino dei suoi colleghi rapper, anzi: sembra che il cantante sia piuttosto poco amato tra i suoi colleghi, e finisce con litigare spesso e volentieri anche con quelli che per anni sono suoi amici. Così, chi segue la scena rap italiana, sa che per diversi anni Fedez e Salmo sono stati due grandi antagonisti. In occasione dell’uscita del suo nuovo album “Ranch”, Salmo ha parlato di questa inimicizia e della pace che sono riusciti a stringere dopo diversi anni, ospite del podcast Supernova.

“Con Federico per anni ci siamo battibeccati. A un certo punto ero un po’ l’antagonista suo, la figura cattiva e lui quella buona, o viceversa, non si capiva. Solo che poi a un certo punto lui è iniziato a diventare un po’ il nemico pubblico di tutti e quindi io volevo il mio nemico pubblico. Alla fine stava andando a finire male, non mi ricordo, forse per il live abusivo. Allora lì ci siamo sentiti e gli ho detto ‘cerchiamo di arrivare a un punto. E ci siamo beccati. Siamo andati a una cena. Alla fine ci stavamo un po’ battibeccando però poi è andata a finire bene. All’inizio eravamo un po’ agitati. Poi è andata bene”.

Insomma, una cena ha portato la pace tra i due artisti. Mentre Fedez torna al centro delle polemiche e spiega tutto su Instagram, dopo un anno nel quale è stato grande protagonista del gossip per la fine del suo matrimonio con Chiara Ferragni e le rivelazioni di Fabrizio Corona sulla sua relazione parallela con Angelica Montini, Salmo fa un’altra rivelazione.

Salmo quasi nel cast di X Factor

Salmo è senza dubbio uno degli artisti italiani più amati, un rapper che ha scritto nuove pagine e continua a farlo, come con il suo album in uscita “Ranch”. Proprio in occasione della conferenza stampa per il suo nuovo disco, al cantante è stata chiesta di commentare la strofa di un suo brano che racconta come la produzione di X Factor gli abbia offerto un milione di euro per partecipare come nuovo giurato. Salmo ha confermato di aver fatto il provino per la giuria del talent show di Sky e anche il cachet stellare che era arrivato ad ottenere.

Poi, durante il suo intervento nel podcast Supernova, il rapper è tornato sull’argomento e ha riconfermato di non aver accettato non per mancanza di interesse, dato che avrebbe trovato l’esperienza molto entusiasmate, bensì perché in quel periodo doveva girare la sua serie tv e si sentiva particolarmente sensibile, tanto che avrebbe trascorso le puntate a piangere e commuoversi, dato che la musica già di per sé lo commuove molto.