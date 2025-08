Rocio Munoz Morales rompe il silenzio dopo il caso Raoul Bova: "Ciò che ho vissuto mi ha reso una donna libera"

News VIP

Rocio Munoz Morales e Raoul Bova sono al centro di diverse polemiche negli ultimi giorni e, per la prima volta, dopo le accuse di tradimento al compagno, Rocio Munoz Morales ha rotto il silenzio. Ecco cosa ha rivelato.

Rocio Munoz Morales ha rotto il silenzio dopo le ultime vicende del caso Raoul Bova: ospite al Magna Grecia Film Festival a Soverato, in Calabria, l'attrice ha parlato per la prima volta di ciò che sta provando ora che il suo nome e quello del compagno e padre delle sue figlie sono al centro del gossip a causa del tradimento di Bova con la modella Martina Ceretti.

La diffusione di audio e chat che provano il tradimento di Raoul Bova con la modella Martina Ceretti hanno sconvolto non solo i fan dell'attore, ma anche la sua compagna, Rocio Munoz Morales. Nonostante una nota del legale dell'attore avesse confermato i rumors di una crisi tra i due, con conseguente separazione della coppia, l'attrice ha riportato una versione diversa e si è detta delusa dal comportamento del compagno.

Nei giorni scorsi, Rocio Munoz Morales è stata ospite del Magna Grecia Film Festival ed è salita sul palco per essere intervistata da Carolina Di Domenico. Lì, a Soverato, per la prima volta, l'attrice ha rotto il silenzio dopo la diffusione delle notizie riguardanti il suo ex compagno. Pur non nominando direttamente Raoul Bova, l'attrice ha parlato di vivere la vita seguendo i propri valori, scelte e verità:

"Essere delle donne pure, fiere di loro stesse, della propria verità, rispettose, sincere, gentili. Questo è quello che mi ha reso la donna forte che sono oggi. Tutti questi valori che ho, che ho preso da mia madre e dalle mie sorelle, io credo che nella vita le persone che hanno il cuore buono, le persone perbene, chi dice grazie, per favore, chi sorride agli altri, cho è altruista, sia più forte rispetto a quelli che vivono un po' più incavolati e ce l'hanno con gli altri"

Nessun commento diretto sulla vicenda, anche se si evince che l'attrice abbia deciso di comunicare i suoi sentimenti anche in questa situazione difficile che sta vivendo. Come riporta Adnkronos, l'attrice ha anche raccontato di star trascorrendo alcuni giorni in Calabria, in compagnia delle figlie, delle quali ha chiesto l'affidamento unico, e della madre: "Per me è una grandissima emozione tornare in Calabria, in questo luogo mi sento a casa, riconosco anche le persone. Da giorni giro anche in posti che non conoscevo con le mie bambine, con mia mamma e ritrovo sempre gente bella, sorrisi belli e luoghi che mi sorprendono quindi sono molto felice".

Rocio Munoz Morales è apparsa in pubblico per la prima volta al Magna Grecia Film Festival, dove ha rotto il silenzio dopo la vicenda del tradimento di Raoul Bova, suo compagno e padre delle sue figlie, Luna e Alma. L'attrice, di recente, è finita sulle pagine dei giornali a causa della crisi con il compagno Raoul Bova. Quest'ultimo è stato vittima di un ricatto che ha portato allo smascheramento del suo tradimento con la modella Martina Ceretti. La pubblicazione delle chat e dei vocali con la modella è avvenuta a opera di Fabrizio Corona in una puntata di Falsissimo dello scorso 21 luglio 2025.

Subito dopo la pubblicazione delle chat, il legale di Bova, l'avvocato David Leggi, aveva pubblicato una nota che confermava la crisi di Raoul Bova e di Rocio Munoz Morales, dichiarando che i due vivevano separatamente da tempo e che si alternavano nell'accudimento delle figlie. In realtà, come ha ribattuto in un secondo momento il legale Antonio Conte, che difende gli interessi di Morales, la situazione non era affatto questa e Rocio Munoz Morales si era detta disgustata dalla scoperta del tradimento del compagno: "La signora Rocío Morales Muñoz, che mi ha conferito mandato di tutelarla in ogni sede, nega decisamente quanto affermato dal signor Bova, tramite il proprio legale. È assolutamente falso che vi sia una separazione di fatto, risalente addirittura a molto tempo prima, così come è falso che vi sia un qualsiasi accordo".

Non solo: il tradimento con Martina Ceretti non sarebbe l'unico, dato che l'attore avrebbe vissuto una sorta di "crisi dei 50 anni", come riporta Il Corriere della Sera, e avrebbe già tradito la fiducia della compagna in altre occasioni. Nel frattempo, Bova ha preso la decisione di denunciare Fabrizio Corona per diffamazione e di affidarsi all'ex suocera Annamaria Bernardini De Pace per l'affidamento delle figlie, ma anche per risolvere la questione della violazione della privacy causata dalla diffusione degli audio e delle chat con la modella Martina Ceretti.