Rocio Munoz Morales in lacrime mentre gioca al parco con le figlie

Dopo lo scandalo delle chat che provano il tradimento di Raoul Bova con la modella Martina Ceretti, Rocio Munoz Morales si è mostrata in lacrime mentre giocava al parco con le figlie Luna e Alma.

Rocio Munoz Morales è stata avvistata al parco mentre giocava con le figlie Luna e Alma: l'ex compagna di Raoul Bova non ha trattenuto le lacrime mentre parlava con una passante, come svelano le foto del settimanale Chi. Si tratta di una delle prime uscite in cui l'attrice appare in pubblico con le figlie, dopo lo scandalo del tradimento dell'ex compagno Raoul Bova con la modella Martina Ceretti.

Rocio Munoz Morales in lacrime con le figlie al parco

Solo qualche settimana fa esplodeva sul web il caso Raoul Bova-Martina Ceretti: Fabrizio Corona, attraverso il suo podcast Falsissimo, aveva pubblicato gli audio tra l'attore e la modella si erano scambiati - nei quali è presente anche l'espression occhi spaccanti ora registrata come marchio da Bova per impedirne la diffusione illecita sul web -. Gli audio e le chat hanno così svelato il tradimento di Raoul Bova ai danni della compagna, Rocio Munoz Morales. Per arginare il putiferio, gli avvocati dell'attore hanno pensato bene di divulgare una nota nella quale si dichiarava che la relazione tra Bova e Morales era in crisi da tempo e che i due si dividevano l'affidamento delle figlie, ma non vivevano più insieme. Una versione smentita dai legali di Rocio Munoz Morales, che dichiaravano che la loro assistita veniva a conoscenza per la prima volta di questa situazione ed era ancora sotto shock.

Nei giorni scorsi, Rocio Munoz Morales è stata ospite del Festival Magna Grecia a Soverato e lì, anche se non aveva accennato alla vicenda di cui era stata suo malgrado protagonista, aveva raccontato che il suo stile di vita le imponeva di vivere in maniera onesta e trasparente: "Essere delle donne pure, fiere di loro stesse, della propria verità, rispettose, sincere, gentili. Questo è quello che mi ha reso la donna forte che sono oggi. Tutti questi valori che ho, che ho preso da mia madre e dalle mie sorelle, io credo che nella vita le persone che hanno il cuore buono, le persone perbene, chi dice grazie, per favore, chi sorride agli altri, cho è altruista, sia più forte rispetto a quelli che vivono un po' più incavolati e ce l'hanno con gli altri".

Nelle sue parole, molti non hanno potuto far a meno di vedere una frecciatina all'ex compagno, con cui è in causa per l'affidamento unico delle figlie, Luna e Alma. Con le piccole, l'attrice è stata vista al parco mentre giocava, come svelano le foto di Chi.

Rocio Munoz Morales gioca al parco con Luna e Alma, ma non trattiene le lacrime

Dopo essere stata ospite del Festival Magna Grecia a Soverato e aver trascorso dei giorni in Calabria, con le figlie e la madre, Rocio Munoz Morales ha deciso di proseguire le sue vacanze in un agriturismo nel viterbese, dove si è rilassata ed è stata avvistata dal settimanale Chi.

Nella rivista, infatti, è presente un servizio dedicato a questi giorni complessi che l'ex Madrina della Mostra del Cinema di Venezia sta vivendo: in alcuni scatti, Rocio è in compagnia delle sue bambine, con cui gioca al parco, ma in un'altra è visibilmente in lacrime mentre parla con una donna anziana. Le due donne si stringono in un abbraccio molto sentito, che riesca a trasmettere all'attrice la vicinanza di una persona cara in questo momento così complesso e duro per la sua vita sentimentale e privata.