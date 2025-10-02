Raoul Bova e Beatrice Arnera sono una coppia? ''Dall'amicizia all’amore''

News VIP

Continuano le indiscrezioni sulla love story che sarebbe nata tra i protagonisti di Buongiorno Mamma, ovvero Raoul Bova e Beatrice Arnera.

Raoul Bova e Beatrice Arnera sono una coppia ufficiale? I due protagonisti di Buongiorno Mamma, amata fiction di Canale 5, sono stati pizzicati insieme in atteggiamenti compromettenti e ora arriva un nuovo scoop che conferma la liaison.

Raoul Bova e Beatrice Arnera, molto più che colleghi

Dopo lo scandalo che l’ha convolto questa estate, con la pubblicazione degli audio compromettenti inviati a Martina Ceretti diffusi da Fabrizio Corona nel suo podcast Falsissimo, Raoul Bova è finito nell’occhio del ciclone. La conferma dei tradimenti ha portato inevitabilmente alla fine del matrimonio con Rocio Munoz Morales, la quale al momento ha preferito non commentare la vicenda e ammettere di essere molto concentrata sulle sue figlie. Bova, invece, si è raccontato a Verissimo trovando la critica del pubblico e poi è finito nuovamente al centro del gossip nelle ultime ore, quando Dagospia ha confermato la liaison in atto tra l’attore e la sua collega di set Beatrice Arnera.

I protagonisti della fiction Buongiorno Mamma, in onda su Canale 5, sono stati pizzicati insieme a pranzo in un noto ristorante di Roma e il loro modo di rapportarsi ha fatto pensare che tra loro ci fosse del tenero. Beatrice è tornata single dopo la fine della relazione con Andrea Pisani, con il quale ha avuto una bambina recentemente. La crisi con il comico del duo PanPers era stata raccontato proprio da lei sui social poche settimane fa, ma sembra che si sia trasformata in una rottura definitiva.

Raoul Bova, arriva la conferma della relazione con Beatrice Arnera

Cosa c’è davvero tra Raoul Bova e Beatrice Arnera? Dagospia afferma che tra i due protagonisti di Buongiorno Mamma vi sia del tenero, anche se le foto pubblicate dal portale non sono così compromettenti. La conferma della love story in corso avviene tramite Gabriele Parpiglia su Affari Italiani, che parla di come questo rapporto si sia trasformato piano piano da amicizia in amore, in un momento molto particolare per entrambi gli attori, tornati single dopo relazioni importanti.

“Erano amici che però oggi hanno trasformato la loro “amicizia”, come ha raccontato anche Dagospia (ma noi eravamo a conoscenza della notizia da tempo) in amore. Ebbene sì, ecco i retroscena di questo amore. La Arnera e Bova sono una coppia a tutti gli effetti. Bova, si rialza grazie a lei e lei, fresca di rottura con Andrea Pisani, comico del duo i Panpers e protagonista dell’ultima edizione di LOL – Chi ride è fuori (l’ex coppia ha una figlia di un anno e mezzo, Matilde, ma erano in crisi da tempo) si rialza grazie a Raoul”.

Queste le parole di Parpiglia, che conferma dunque in primo luogo la rottura tra Arnera e Andrea Pisani, una bella botta per tutti i loro fan che su Instagram hanno sempre seguito con passione la vita da neo-genitori, e poi il nuovo interesse romantico dell’attrice per Bova, anche lui single dopo la fine del matrimonio con Rocio Munoz Morales.