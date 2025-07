Raoul Bova, dopo la bufera mediatica, si rifugia al mare con le figlie: le foto

News VIP

L'attore romano travolto dall'attenzione mediatica dopo gli audio diffusi con la 22enne Martina Ceretti, è stato paparazzato al mare con le figlie Luna e Alma, nate dalla relazione con Rocío Morales. --

Non è un’estate serena per Raoul Bova, finito al centro del ciclone mediatico a causa di alcuni audio privati – ancora tutti da verificare – che lo collegherebbero a Martina Ceretti, una giovane con cui avrebbe avuto un presunto flirt durante la sua relazione con Rocío Muñoz Morales, attrice e madre delle sue due figlie. Il condizionale è d’obbligo e (in corso c'è un'indagine accurata in quanto l'attore romano ha denunciato alle autorità di essere stato ricattato), ma l’eco del gossip si è fatto assordante.

Raoul Bova ritrova il sorriso con le sue due figlie, Luna e Alma

A testimoniare che la questione è tutt’altro che una semplice diceria, è stata la reazione dell’attore stesso, che ha incaricato i suoi legali di muoversi per vie legali contro la diffusione non autorizzata dei messaggi vocali. Una vicenda spinosa che ha portato anche Rocío a rompere il silenzio, raccontando la propria versione dei fatti, in netto contrasto con quella di Bova. Al momento, la verità resta in bilico tra due narrazioni opposte.

Nel pieno di questo caos mediatico, Raoul Bova ha scelto di allontanarsi dal clamore rifugiandosi in una delle sue oasi di pace: il mare. Secondo quanto riportato da Chi Magazine, l’attore si trova a Terracina, nel Lazio, insieme alle sue due figlie, Luna (nata nel 2015) e Alma (nata nel 2018), le bambine avute dalla lunga relazione con Rocío. (l'attore romano ha altre due figli, Alessandro Leon (2000) e Francesco (2001), nati dalla relazione con Chiara Giordano, teminta nel 2013)

Le immagini parlano da sole: Raoul sorride, gioca, abbraccia le figlie con una tenerezza che sembra immune da ogni polemica. Nonostante le divergenze con la ex compagna, per il bene delle bambine la coppia sta cercando di mantenere un equilibrio, fatto di rispetto reciproco e complicità genitoriale. “Per loro ritrova il sorriso, per loro sarà sempre un tenero papà”, scrive il settimanale diretto da Massimo Borgnis.

Rocio è stata invece immortalata a Roma con la mamma Maria Pilar, mentre entrano insieme in una chiesa della Capitale. "Rocío Muñoz Morales e la mamma, Maria Pilar, entrano in chiesa per un momento di preghiera. L’attrice appare sofferente per ciò che sta vivendo"All’uscita dalla chiesa, l’attrice porta con sè un santino. La fede e il volontariato sono grandi punti in comune fra lei e Bova." si legge sempre su Chi

Tra sole, risate e la presenza rassicurante delle sue figlie, Raoul Bova sembra aver trovato una piccola tregua dal turbinio mediatico. Basterà questo tuffo nel mare degli affetti a placare le onde del gossip?