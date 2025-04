Rai verso l’estate, ecco quando ci saluteranno i programmi più famosi della rete

News VIP

Ci avviciniamo al periodo estivo e in casa Rai è stata decisa la data di chiusura dei programmi più amati della rete, ecco dettagli.

Ci avviamo verso il periodo estivo e così i palinsesti cambieranno anche in Rai. Vediamo insieme quali programmi ci saluteranno tra poche settimane e quali, invece porteremo avanti anche durante l’estate 2025, secondo il palinsesto.

Rai verso l’estate, chi ci saluta a maggio

Si avvicina l’estate 2025 e così i palinsesti delle reti televisive cambiano, alcuni programmi ci salutano, altri passano alla loro ridotta versione o a quella estiva, anche in casa Rai. I vertici di Viale Mazzini hanno progettato un palinsesto ad hoc per la stagione, come ogni anni, scopriamo insieme cosa accadrà ai programmi più famosi. Iniziamo con Il Paradiso delle Signore, l’amata soap in onda su Rai 1 che è arrivata alla sua nona stagione, e che saluterà a partire dal 2 maggio 2025. Sembra a maggio, però a fine mese, diremo arrivederci anche a Unomattina, Storie Italiane e È sempre Mezzogiorno.

Solitamente anche gli show quotidiani vanno in ferie a fine maggio ma questo anno la Rai ha cambiato idea, emulando la strategia di Mediaset degli ultimi anni, e chiedendo un piccolo sforzo in più per protrae i format fino al 27 giugno 2025. Stiamo parlando, in particolare, de La Vita in Diretta condotto da Alberto Matano. Il programma del giornalista è leader di fascia con uno share che varia ogni giorno tra il 22 e il 24%, tante ricondivisioni social e sistematicamente vittorioso nei confronti di Pomeriggio 5. Si mormora che questo abbia portato i vertici del Biscione a riflettere al punto da voler proporre il format ad Alfonso Signorini, che andrebbe a sostituire Myrta Merlino la quale proprio non è riuscita a imporsi con il suo stile di conduzione. Questa, al momento, è l’ipotesi più accreditata ma rimane comunque un’ipotesi.

Domenica In chiude a maggio, ecco quando

Mentre Alberto Matano dunque ci accompagna fino a venerdì 27 giugno, lasciando poi il posto il lunedì successivo a L’Estate in Diretta, Caterina Balivo si è prestata per un piccolo prolungamento e anche lei con La Volta Buona chiuderà a fine giugno per poi tornare a settembre 2025. Mara Venier, invece, saluta il suo pubblico affezionato l’11 maggio 2025 quando andrà in onda l’ultima puntata di Domenica In, che secondo Davide Maggio andrà in pausa con tre puntate in meno rispetto a quelle previste solitamente per contenere i costi.

Di certo, infatti, gli ascolti non mancano a zia Mara, che è sempre molto seguita e amata con le sue interviste. Ma il prossimo anno la rivedremo su Rai 1? Sono diverse anni che Venier annuncia la sua volontà di ritirarsi per concentrarsi sulla famiglia e le nipoti, ma alla fine viene sempre convinta a rimanere e il pubblico ne è ben felice, quindi è probabile che tornerà anche nella prossima stagione di Domenica In.