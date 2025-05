Rai, i palinsesti estivi con tanti programmi da Reazione a Catena e Unomattina Estate

News VIP

Scopriamo insieme tutti i programmi che andranno in onda sulla Rai durante la stagione estiva. Ecco cosa ci riserva il palinsesto.

I programmi principali delle reti Rai vanno in vacanza ma niente paura. I vertici di Viale Mazzini hanno pensato per il pubblico una programmazione speciale per l’estate con un palinsesto ricco di graditi ritorni. Ecco tutte le Anticipazioni.

Rai, ecco la programmazione estiva

Come ogni anno, i principali programmi della Rai vanno in vacanza e lasciano il posto alla programmazione estiva dei principali canali della rete nazionale. In particolare su Rai 1 vedremo un palinsesto estivo molto ricco a partire dal ritorno di Camper con Giuseppe Calabrese, alias Peppone, arrivato alla quarta stagione del format che propone interviste in studio su musica, salute, enogastronomia mentre i suoi inviati si collegheranno dalle principali località di viario d’Italia.

Ci sarà anche Camper in Viaggio con i conduttori Tinto e Alessia Mancini, in viario in compagnia di camperisti per scoprire le migliori località italiane. Torna poi Unomattina Estate, lo storico programma mattutino di Rai 1 che sarò condotto da Alessandro Greco e Carolina Rey mentre nel pomeriggio abbiamo l’approfondimento di cronaca, attualità, costume e fgossio con Estate in Diretta che vedrà alla conduzione Gianluca Semprini e Greta Mauro. Ma non è finita qua perché ci sono anche altri programmi molto amati nella programmazione estiva della Rai, scopriamoli insieme.

Torna Reazione a Catena sulla Rai

Passiamo alla programmazione serale del palinsesto Rai dedicato all’estate e non può certo mancare Reazione a Catena, il quiz amatissimo da milioni di italiani che andrà in onda nella fascia preservale, condotto da Pino Insegno. Sempre parlando di approfondimenti culturali, invece, abbiano Linea Blu Porti d’Italia con Donatella Bianchi e Fabio Gallo, che ci portano alla scoperta delle coste più belle d’Italia.

Mentre Linea Verde Estate sarà condotta da Flavio Montrucchio e Margherita Granbassi con tanti servizi inediti su luoghi a dir poco incantevoli. Infine ricordiamo che nel weekend troveremo ogni mattina Unomattina Weekly con la conduzione di Lorella Boccia, Fabio Gallo e Giulia Bonaudi. Insomma una programmazione intensa che si alternerà con film e fiction in prima serata, che andranno a scontrarsi con Temptation Island su Canale 5.