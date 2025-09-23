Raffaello Tonon risponde alle critiche sul suo aspetto: "Ecco cosa è successo”

News VIP

Raffaello Tonon contro gli haters: “Non sono più schiavo della bellezza”

Raffaello Tonon torna a far parlare di sé, ma questa volta non per un nuovo progetto televisivo. Dopo l’annuncio dello spettacolo teatrale che lo vedrà protagonista insieme all’amico Luca Onestini, sotto il post Instagram dedicato all’evento non sono mancati i commenti sul suo aspetto fisico. In molti, infatti, hanno scritto che Tonon sarebbe ormai “irriconoscibile”.

“Non mi interessa piacere”: la confessione sincera di Raffaello Tonon

L’ex gieffino e opinionista, però, non si è tirato indietro e ha deciso di rispondere a tono, con il suo consueto stile ironico e pungente, trasformando le critiche in una riflessione più profonda.

“Da quando Lulone ha postato le nostre storie, ho letto tante volte: ‘Cosa è successo a Tonon, è irriconoscibile’. Sapete che cosa è successo? Il Tonon odierno ha mangiato anche il vecchio Tonon. È successo che cadere è normale, e non si rialzano solo i soggetti forti, ci rialziamo tutti. Bisogna, però, considerare i danni allo ‘scheletro’ caso per caso. Mi è capitato di cadere a causa degli spintoni altrui, rendendo tutto più doloroso.”

Un Tonon schietto, che rivendica la libertà di vivere senza la costante pressione del giudizio estetico:

“È successo che non mi importa nulla di ‘tenermi’, di ‘stare attento’, lo faccio già quando attraverso la strada, non mi interessa più, non ne ho voglia. Alla mia età mi permetto il lusso di non privarmi di nulla, fott**ndomene della pressione, degli zuccheri, degli esami. Non piacevo a vent’anni, non piacevo a trent’anni, ti puoi immaginare cosa rimedierei oggi. Per me, da qualche anno è finita la magia tossica del piacere di sedurre, non sono più schiavo del sesso e dell’amore e quindi nemmeno della bellezza e della bilancia. Piuttosto che offrire cene inutili, compro chantilly, profiterol, pavlova e bei libri. Ecco cosa è successo.”

Il progetto di Luca Onestini e Raffaello Tonon

Dopo l’esperienza condivisa nella Casa del Grande Fratello Vip, Luca Onestini e Raffaello Tonon – ribattezzati dal pubblico gli “Oneston” – hanno annunciato di essere pronti a tornare insieme con un nuovo progetto. L’annuncio è arrivato direttamente dai social, dove Onestini ha svelato che lui e l’amico debutteranno presto a teatro con uno spettacolo inedito.

Il pubblico li ricorda per la complicità e la simpatia nate durante la seconda edizione Vip del reality condotto da Ilary Blasi, un legame che negli anni si è trasformato in una solida amicizia. Ora, a distanza di tempo, quella sintonia si prepara a conquistare anche il palcoscenico. Non si tratterà di un semplice tour, ma di una vera e propria commedia mai vista prima, con la promessa di regalare al pubblico non solo risate e leggerezza, ma anche momenti di riflessione su temi vicini alla quotidianità. Lo spettacolo, firmato da una produzione teatrale di alto livello, porterà gli Oneston nei principali teatri italiani.

Onestini, entusiasta, ha scritto su Instagram:

“Gli Oneston sono tornati! Una nuova avventura sta per iniziare… Ci vediamo presto nei migliori teatri d’Italia. Preparatevi a ridere, emozionarvi e a vivere uno spettacolo unico”.