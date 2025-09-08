Grande Fratello, Luca Onestini e Raffaello Tonon insieme per una nuova avventura: l'annuncio ufficiale sui social

News VIP

Gli Oneston sono tornati! A ufficializzare il grande ritorno della coppia di amici più amata del Grande Fratello ci ha pensato proprio Luca Onestini sui social: "Insieme per un debutto teatrale senza precedenti".

Dopo aver condiviso l'esperienza nella Casa del Grande Fratello, Luca Onestini e Raffaello Tonon sono pronti a intraprendere una nuova avventura insieme. A rivelarlo è stato l'ex amato gieffino e tronista di Uomini e Donne che è tornato sui social per annunciare ufficialmente il ritorno degli Oneston.

Luca Onestini e Raffaello Tonon di nuovo insieme: ecco perché

Lunedì 29 settembre 2025 in prima serata su Canale 5 andrà in onda la prima e attesissima puntata della nuova edizione del Grande Fratello. Al timone Simona Ventura, che ha promesso tante sorprese e colpi di scena. Nell'attesa di scoprire chi varcherà la famosa porta rossa, Luca Onestini e Raffaello Tonon hanno annunciato sui social il ritorno degli Oneston!

Luca e Raffaello, che durante la loro lunga permanenza nella Casa di Cinecittà hanno fatto divertire ed emozionare tutto il pubblico di Canale 5, sono pronti a condividere una nuova avventura: i due concorrenti della seconda edizione Vip del reality show condotto da Ilary Blasi debutteranno a teatro per uno spettacolo mai visto prima.

Luca Onestini e Raffaello Tonon debuttano a teatro dopo il Gf Vip

Luca Onestini e Raffaello Tonon sono stati tra i concorrenti più amati e apprezzati della seconda edizione Vip del Grande Fratello. La loro sensibilità e spontaneità è riuscita a conquistare tutti i telespettatori, che continuano a seguirli anche lontano dalle telecamere. Nonostante siano passati diversi anni dalla loro partecipazione al reality show condotto da Ilary Blasi, i due sono riusciti a mantenere un bellissimo rapporto di amicizia, che si è solidificato nel tempo.

A distanza di tanti anni dal loro Gf Vip, Onestini ha annunciato sui social la nascita di un nuovo progetto teatrale che lo vedrà proprio al fianco del suo amico Tonon. "GLI ONESTON SONO TORNATI! Una nuova avventura sta per iniziare…" ha scritto Luca sulla sua pagina Instagram "Ci vediamo presto nei migliori teatri d’Italia. Preparatevi a ridere, emozionarvi e a vivere uno spettacolo unico". Non si tratta quindi di un semplice tour, ma di un vero e proprio spettacolo inedito:

Leggi anche Le ultime indiscrezioni sui possibili opinionisti del Gf

Dopo anni di amicizia e collaborazioni tra televisione, libri e radio, Luca Onestini e Raffaello Tonon tornano insieme con un debutto teatrale senza precedenti. Non assomiglia a nulla di già visto: una commedia inedita e travolgente, ricca di sorprese, firmata da una delle produzioni e regie più affermate in Italia, che porterà gli Oneston sui palcoscenici dei principali teatri del Paese. Leggerezza e risate, ma anche una riflessione su quei valori che, nella società odierna, si stanno poco a poco perdendo. Ironia, emozioni e colpi di scena: il resto lo scoprirete solo a teatro. In arrivo prossimamente nei migliori teatri d’Italia.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.