Pomeriggio 5, Stefania Orlando e Karina Cascella ai ferri corti in studio: "Parli proprio tu?!"

Nel corso di un'ospitata a Pomeriggio 5, l'ex concorrente del GF Stefania Orlando e Karina Cascella hanno avuto un duro scontro. Ecco cosa è successo!

L'ex gieffina Stefania Orlando e Karina Cascella sono state ospiti di Pomeriggio 5 ieri, giovedì 20 marzo, e sono state protagoniste di un acceso scontro, che non è passato inosservato.

Pomeriggio 5, Stefania Orlando e Karina Cascella ai ferri corti in puntata

Ospiti di Dario Maltese, che ha sostituito Myrta Merlino, a Pomeriggio 5, Stefania Orlando e Karina Cascella hanno avuto uno scontro sul tema "cattive influencer". Come anticipato qualche giorno fa, Karina Cascella è tornata in tv dopo essere stata assente per diversi anni e lo ha fatto a Pomeriggio 5, dove lei e altre ospiti hanno discusso della figura degli influencer e di come talvolta la loro condotta non sia così esemplare per il pubblico che li segue. Cascella ha preso a esempio Rita De Crescenzo, nota tiktoker napoletana, difendendone i contenuti e non ritenendoli così negativi, come spesso sono additati: "C'è molto peggio, lei rispetto ad alcune è anche simpatica".

In passato, Karina Cascella non ha mai nascosto di non ritenere il lavoro da influencer davvero tale e anche in trasmissione ha ribadito il suo punto di vista, distinguendo l'occupazione da influencer da un "vero lavoro": "Lo ribadisco, per me non si definire un lavoro vero stare sui social. Lo dico sempre. Non tollero quelle influencer che si svegliamno al mattino e si lamentano perché ' devo postare un video, creare contenuti'. Mi fanno semplicemente ridere".

Le sue parole, tuttavia, non sono state apprezzata da Stefania Orlando e Samantha De Grenet, ospiti in puntata con Cascella. De Grenet, infatti, ha ribadito che quanto detto dall'ex opinionista di Uomini e Donne non era veritiero, poiché molte donne prendono seriamente questo lavoro e si impegnano a creare contenuti interessanti.

Karina Cascella contro le influencer: "Il loro non è un vero lavoro". La replica di Stefania Orlando

Meno pacata è stata la reazione di Stefania Orlando, che ha accusato Karina Cascella di ipocrisa, poiché anche lei lavorava sui social e non avrebbe dovuto criticare altre colleghe con così tanta facilità: "Si può lavorare sui social, certo che è un lavoro, il termine influencer è apparso anche nella Treccani. Molti influencer sono seri con i contenuti che sponsorizzano, hanno contenuti validi e seri. Ma poi stai attaccando le influencer, quando tu stessa lavori sui social. Pensa prima di parlare".

Karina Cascella non ha apprezzato le parole della conduttrice e ha rispsto per le rime, precisando che lei lavorava in un ristorante e considerava quello il suo vero lavoro, aggiungendo poi "se volete fare il vostro falso moralismo fate pure, ma il lavoro vero è altro". Anche Samantha De Grenet si è intromessa ancora e ha invitato l'ex opinionista a portare altrove le sue false accuse, portando la discussione a proseguire anche durante la pubblicità.