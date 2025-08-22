TGCom24
News | Pippo Baudo lascia un'eredità milionaria: ecco a chi andrà
Pippo Baudo lascia un’eredità milionaria: ecco a chi andrà

Irene Sangermano

Pippo Baudo possedeva immobili e liquidità per diversi milioni di euro. Ecco tutti i dettagli sulla sua eredità.

La morte di Pippo Baudo ha sconvolto l’Italia intera e, dopo i funerali in Sicilia, ora è tempo di parlare dell’eredità milionaria del re dei presentatori tv. Ecco a chi andranno terre, immobili e liquidità dal valore enorme.

Pippo Baudo e la sua eredità milionaria

Pippo Baudo si è spento il 16 agosto 2025, gettando l’Italia nello scompiglio e nella tristezza nell’apprendere della scomparsa del re dei conduttori della televisione nazionale. Si sono tenuti i funerali di Baudo, ai quali Katia Ricciarelli era assente, e ora è il momenti di parlare di eredità in assenza di un testamento scritto. Come da legge, in assenza di ultime volontà protocollate da un notaio abilitato, l’eredità andrà ai due figli del conduttore.

Alessandro, classe 1962, è nato dalla relazione con Mirella Adinolfi ma Baudo lo riconobbe solo nel 1996 dato che prima, per la legge italiana, non era possibile riconoscere figli nati fuori al matrimonio. Nel 1970, poi, Baudo è diventato padre per la seconda volta con la nascita di Tiziana nata dal matrimonio con Angela Lippi, sorella di Claudio Lippi. Ma cosa spetta ai due fratelli, che hanno scoperto di essere tali in tarda età? Ecco tutti i dettagli sull’eredità milionaria di Baudo fatta di case a Roma, terreni in Sicilia ma anche liquidità.

Pippo Baudo, cosa spetta ai figli

Ad Alessandro e Tiziana, figli di Pippo Baudo, spetta un’eredità milionaria davvero da capogiro. A Roma, infatti, il presentatore possedeva cinque case di grande valore, tra cui un appartamento in Via della Giuliana che vale oltre 1 milione di euro, quattro appartamenti a Rione Colonna con un valore compressivo di 2 milioni, poi altri due appartamenti che sfiorano il milione. Insomma, le case a Roma di Baudo valgono oltre i 5 milioni di euro, ma non è tutto, dato che anche nella sua terra natia la Sicilia, il presentatore aveva diversi possedimenti fisici.

Si registrano appezzamenti terrieri a Noto, poi le quote di due aziende catanesi che operano nell’edilizia. Infine, ovviamente, a tutto il materiale immobile dell’eredità di Baudo va aggiunta la grande liquidità del presentatore, frutto di tantissimi anni di onorata carriera televisiva, diritti di immagine, contratti pubblicitari e altro che ammonta a circa 10 milioni di euro.

Irene Sangermano
