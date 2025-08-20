TGCom24
Funerali Pippo Baudo, Katia Ricciarelli: "Non andrò al funerale, non sto bene. Ma me lo porto nel cuore"

Anita Nurzia

L'ex moglie di Pippo Baudo, Katia Ricciarelli, non sarà presente ai funerali del noto conduttore.

Funerali Pippo Baudo, Katia Ricciarelli: “Non andrò al funerale, non sto bene. Ma me lo porto nel cuore”

La scomparsa di Pippo Baudo, avvenuta sabato scorso all’età di 89 anni, ha commosso tutta l’Italia. Tra le persone più toccate dalla notizia non poteva che esserci Katia Ricciarelli, che del conduttore è stata moglie dal 1986 al 2004. La cantante lirica si è recata ieri alla camera ardente al Teatro delle Vittorie, ma ha rivelato che non sarà presente ai funerali che si terranno domani a Militello, in provincia di Catania.

Katia Ricciarelli: "Nessuno mi ha avvisato della morte di Pippo Baudo"

"Non vado, non sto bene… L’altro giorno sono caduta e per non battere la testa mi sono incrinata una costola. Militello è troppo lontano ", ha confidato in un’intervista a La Verità. Un’assenza dolorosa, compensata dal ricordo vivido di quel luogo che segnò l’inizio della loro storia: "Voglio ricordare quella chiesa com’era quando ci siamo sposati, nel 1986. Me lo porterò nella testa e nel cuore",

La Ricciarelli ha poi rivelato un dettaglio che l’ha amareggiata: nessuno della famiglia l’avrebbe avvisata direttamente della morte dell’ex marito:

"Ho saputo che era morto perché mi sono arrivati un paio di messaggi sul cellulare… Era morto e non me l’avevano detto. L’ho trovata una cosa molto cattiva"

A sostenerla in quel momento è stata l’amica Mara Venier: "Sabato sera alle 21 mi ha chiamato Mara. Con lei mi sono sentita più forte e le ho chiesto di accompagnarmi alla camera ardente"

Alla camera ardente non ha nascosto la sua delusione, affrontando la storica segretaria del conduttore, Dina Minna: "Le ho detto: “Telefonarmi no? Sei la segretaria…”. Ma anche in questo sfogo ha voluto precisare di non voler alimentare polemiche: "Neppure l’avvocato Giorgio Assumma mi ha detto nulla. Speravo che la notizia me la dessero Dina o Tiziana, la figlia. Ma ripeto: niente polemiche, non sono loro le persone poco sincere di cui parlo".

Un dolore composto, quello di Katia Ricciarelli, che sceglie il silenzio e i ricordi più intimi al posto delle cerimonie ufficiali. Per lei, Pippo Baudo resta legato al giorno del loro matrimonio, a una chiesa di Militello che non vuole rivedere stravolta dal dolore di un addio.

