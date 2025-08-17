Pippo Baudo, ecco come cambia la programmazione Rai per omaggiare il conduttore tv

News VIP

Pippo Baudo è morto ieri sera, sabato 16 agosto, all'età di 89 anni. Ecco come cambia la programmazione tv Rai per omaggiare l'amatissimo conduttore.

Ieri, sabato 16 agosto, Pippo Baudo si è spento serenamente all'età di 89 anni. La giornata di oggi, domenica 17 agosto, vedrà un considerevole cambio di programmazione per i canali Rai, così che l'azienda di Viale Mazzini possa omaggiare il conduttore e volto della tv di Stato e di tanti programmi di successo.

Pippo Baudo, ecco come cambia la programmazione Rai per omaggiarlo

Con una nota ufficiale, Rai ha annunciato un cambio di programmazione per la giornata di oggi, domenica 17 agosto, per omaggiare Pippo Baudo, morto ieri sera. I vertici Rai hanno pubblicato un saluto commosso per colui che è stato un "pezzo di cuore della tv e una parte fondamentale della Rai". A salutarlo sono stati anche diversi colleghi della tv, come Mara Venier e Carlo Conti, ma anche tanti dei talenti da lui scoperti, come Laura Pausini e Giorgia.

In occasione di un momento di cordoglio così grande per il mondo dello spettacolo, Rai ha deciso di cambiare la sua programmazione per omaggiare e salutare così un volto storico della tv italiana. Con un comunicato, l'ufficio stampa ha fatto sapere che "dalle prime edizioni del Tg1, e in tutti i notiziari è stato dato ampio spazio al ricordo del re della tv italiana attingendo all’immenso patrimonio televisivo Rai alla cui realizzazione Pippo Baudo ha contribuito per tutta la vita".

Addio a Pippo Baudo, la Rai cambia i programmi per la giornata del 17 agosto

Ma anche oggi, le edizioni dei TG Rai dedicaranno ampi spazi alla figura di Pippo Baudo. Dalle 8.20 alle 10, Giorgia Cardinaletti ha condotto il Tg1 con uno speciale approfondimento, dopo aver curato anche quello di ieri, sabato 16 agosto. Sempre su Rai1 tra le 14.00 e le 18.45 ci sarà Estate in diretta con una puntata speciale dedicata interamente al conduttore. Alle 20.30 sarà la volta di Techetechetè, che dedicherà a Pippo Baudo la sua puntata e, infine, sempre su Rai1, in seconda serata, verrà trasmessa l'ultima intervista a Pippo Baudo a opera di Pierluigi Diaco.

Cambio di programmazione Rai per omaggiare Pippo Baudo: dopo Rai1, anche su Rai2, dalle 18.00 alle 19.00 andrà in onda uno Speciale Tg2, mentre su Rai3 è stato trasmesso il film Il mio nome è donna Rosa, ricordando anche la carriera cinematografica di Pippo Baudo. Alle 20 andrà in onda una puntata speciale di Blob dedicata a Baudo. Oltre allo speciale di Mixer a lui rivolto.