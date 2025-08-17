Addio a Pippo Baudo, re dei conduttori della tv: il saluto commosso di Mara Venier e di tanti altri colleghi

News VIP

Pippo Baudo si è spento all'età di 89 anni: addio a uno dei conduttori della tv più amati di sempre. A ricordarlo, le parole di Mara Venier e tanti colleghi del piccolo schermo.

Pippo Baudo è morto ieri sera, sabato 16 agosto, all'età di 89 anni: si è spento serenamente al Campus Biomedico di Roma. L'ultima apparizione pubblica risale alla festa per i 90 anni di Pier Francesco Pingitore. Amatissimo volto della tv italiana, con lui se ne va l'ultimo pezzo di quella televisione che abbiamo imparato ad amare e che ci ha fatto sognare. A salutarlo molti volti dello spettacolo italiano, colleghi e non: da Mara Venier, ad Antonella Clerici, Carlo Conti, Laura Pausini e molti altri.

Addio a Pippo Baudo, l'ultimo dei re della tv: il saluto commosso di Mara Venier e di altri colleghi

In queste ore si sprecano gli articoli su Pippo Baudo e sulla grande importanza che ha rivestito per la nostra tv. Nasce a Militello il 7 giugno 1936. Nella sua lunghissima carriera ha ricevuto onoreficenze, incontrato personalità del mondo dello spettacolo e della musica, diventando rapidamente uno dei conduttori di punta della tv di Stato, affiancosi a nomi come Corrado, Enzo Tortora, Mike Buongiorno, con i quali conduce nel 1967 Sabato Sera.

Amatissimo conduttore, è stato tra i volti più popolari di Rai, per la quale conduce programmi di successo come Canzonissima, Spaccaquindici, Un Colpo di fortuna, Domenica In. Scopritore di talenti, con Luna Park, nel 1979 lancia in Italia la carriera di Heather Parisi, mentre con Fantastico è la volta di Lorella Cuccarini. Ma anche di Al Bano, Alessandra Martinez, Tosca D'Aquino, Eros Ramazzotti, Barbara D'Urso, Giorgia, Irene Grandi. Conduttore più longevo del Festival di Sanremo, al cui timone è stato per 13 edizioni (come Mike Buongiorno e Amadeus) tra cui una, quella del 1987 con 17 milioni di spettatori.

A salutarlo, sono in tanti: colleghi come Mara Venier, che al TG1 ieri sera ha raccontato la sua emozione e commozione per colui che ha definito un pezzo importante della sua carriera e della sua vita. Un amico, oltre che un punto di riferimento: "Sto malissimo, non me l'aspettavo. Un gran pezzo di vita che se ne va con lui, stasera sto malissimo. Era molto di più che il lavoro, abbiamo lavorato molto insieme però Pippo era un amico e un punto di riferimento vero e importante della mia vita". Le ha fatto eco Antonella Clerici, che su Instagram, ha pubblicato un post per dire addio a Pippo Baudo: "Buon viaggio Pippo…. grazie per tutto. Non trovo le parole, mi sembra di sminuire cosa sei stato e quanto tutti noi ti dobbiamo molto. Grande, immenso, inarrivabile!". Non mancano anche i saluti di Carlo Conti, colui che spesso è stato indicato come erede di Baudo, e che non ha potuto non salutare il conduttore con la cui dipartita "si spegne la tv, la tu che hai inventato, che hai fatto con amore e genio. Quella tv dove hai creato cantanti e comici. Ti sono grato prima come spettatore, poi immeritatamente come collega". Anche Milly Carlucci, intervistata dal TG1, ha raccontato quanto gli insegnamenti di Pippo Baudo abbiano plasmato la tv italiana, lasciando a tutti noi "un modo indimenticabile di fare televisione, di gestire gli imprevisti, di essere uomo di spettacolo e cultura". Immancabile anche l'addio di Barbara D'Urso, che lo ha definito un "maestro per chiunque faccia questo lavoro...padre della tv italiana".

Pippo Baudo, il re dei conduttori: l'addio di Laura Pausini e di tante personalità del mondo dello spettacolo

Pippo Baudo: conduttore, showman, protagonista e inventore di quella tv elegante, che sapeva far ridere con intelligenza e che grazie a lui si è arricchita di numerosi talenti. Proprio molti di essi, scoperti da Baudo, lo hanno voluto ringraziare e omaggiare per il suo lavoro e la sua presenza nella tv nostrana. Laura Pausini, scoperta da Baudo nell'edizione del 1993 del Festival di Sanremo, a cui partecipò con La solitudine, ha dedicato al suo "secondo papà" delle commosse parole:

"Non posso credere che sto scrivendo questo messaggio...Ci sono uomini che in questa vita e in questa terra hanno lasciato un segno indelebile per il loro talento e la loro genialità. Uno di loro è diventato 32 anni fa l'uomo che mi ha cambiato la vita, scegliendomi a soli 18 anni tra le nuove voci di Sanemo 93 e da quel momento non mi ha lasciata è diventato un mio famigliare"

Anche Simona Ventura ha deciso di postare un tenero ricordo con il conduttore, definendolo il suo "maestro" e augurandogli buon viaggio: la conduttrice, che presto rivedremo al GF, è stata una delle tante scoperte di Pippo Baudo. Le ha fatto eco Caterina Balivo, che ha ricordato di Baudo quella "tv intelligente con cui sono cresciuta, mai banale e generosa verso i giovani". Arrivano i saluti anche dal mondo della musica, come Giorgia e Jovanotti, quest'ultimo venne scoperto dal conduttore che lo volle a Serata d'onore e Fantastico e per il quale il cantautore ha un debito di riconoscenza immenso: "Conoscerti e lavorare con te è stato ‘fantastico’, sei stato un gigante del fare spettacolo e un uomo splendido, colto, affettuoso, generoso, divertente, appassionato e magico. Ogni tua lezione per me è stata un regalo prezioso, nessuno come te c’è mai stato in TV e nessuno ci sarà mai più".

Pippo Baudo è morto, il cordoglio della Rai

Non poteva mancare anche una nota dei dirigenti Rai per uno dei volti più iconici della tv di Stato. Per dire addio a Pippo Baudo, l'ad Giampaolo Rossi, il direttore generale Roberto Segio e il Cda di Rai hanno emanato un messaggio che racchiude benissimo quanto importante sia stata la figura di Baudo per l'azienda di Viale Mazzini e quanto grande sia il loro cordoglio:

"Con Pippo Baudo se ne va un pezzo di ‘cuore’ della Tv, se ne va una parte fondamentale della Rai. Eppure, lui è la sua figura resteranno impressi nel patrimonio culturale dell’Italia. In questo momento di lutto, ci accompagna un grande senso di riconoscenza perché con grande leggerezza, intelligenza e impareggiabile carisma e passione ha reso la tv un fenomeno ‘culturale’ nobilitando il termine ‘nazionalpopolare’ e traducendolo in un linguaggio immediatamente comprensibile da chiunque, senza mai cedere alla tentazione della volgarità. È stato un ‘inventore’ di televisione, uno scopritore di talenti, l’uomo del Festival di Sanremo che ha condotto e ‘pensato’ più di chiunque altro, senza dimenticare la ‘sua’ Domenica In e tanti altri programmi da lui firmati che restano nel patrimonio di tutti e che hanno accompagnato la storia stessa della nostra nazione. Da oggi la Rai è un po’ più povera".