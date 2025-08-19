Pippo Baudo, cosa pensava di Stefano De Martino: la sorprendente rivelazione

News VIP

Dopo la scomparsa di Pippo Baudo emerge una considerazione del re dei conduttori tv su Stefano De Martino, nuovo volto di punta della Rai.

La notizia della scomparsa di Pippo Baudo ha scosso l’intera Nazione e tutti i conduttori televisivi che, in un modo o nell’altro, sono stati a lui legati negli anni. Dopo la morte del conduttore emerge una verità inaspettata sul suo vero pensiero a proposito del successo di Stefano De Martino, nuovo volto di punta della Rai.

Pippo Baudo, cosa pensava dei suoi colleghi

Il 16 agosto, all’età di 89 anni, è scomparso Pippo Baudo il re dei conduttori tv salutato da tutti i suoi colleghi, con il cuore infranto per la scomparsa del simbolo per eccellenza della televisione italiana, un monumento vivente che ha cambiato la vita di tantissimi artisti. La notizia della scomparsa di Baudo, che si è spento serenamente al Campus Biomedico di Roma, ha scioccato tutti e si sono susseguiti tanti pubblici saluti mentre i conduttori più famosi della televisione italiana si sono mostrati distrutti alla camera ardente di Baudo. Nel frattempo, sono tornate virali alcune dichiarazioni che il re della televisione italiana, circa sette anni fa, ha rilasciato a Rolling Stone.

Baudo ha risposto a domanda diretta, ammettendo di avere molta stima e fiducia in Carlo Conti - da tutti identificato come il suo vero erede - poi Amadeus, ma anche Paolo Bonolis e Maria De Filippi, che si è unita insieme agli altri al cordoglio pubblico, ancora scottata dalla scomparsa del marito Maurizio Costanzo, altro grande volto della tv che ha fatto e continua a fare la storia anche solo con la sua memoria. In generale, Baudo ha ammesso che il modo di fare conduzione è molto cambiato dai suoi esordi, quando a 23 anni appena conseguita la laurea gli è stata affidata la conduzione di un programma da parte dei vertici di Viale Mazzini, senza sbattere ciglio, mentre ora serve una gavetta molto diversa. A sorprendere sulle dichiarazioni di Baudo, poi, è stato il suo avvocato Giorgio Assuma che ha tirato in ballo Stefano De Martino.

Pippo Baudo, ecco cosa pensava di Stefano De Martino

Negli ultimi anni Stefano De Martino, partendo da Amici di Maria De Filippi come ballerino per poi farsi largo in televisione, programma dopo programma senza mai sbagliare un colpo, è diventato il nuovo volto di punta della Rai. Una scommessa vinta dai vertici di Viale Mazzini dal momento che De Martino piace, sa tener il palco, i gossip sulla sua vita privata volente o nolente contribuiscono a continuare a tenerlo al centro dell’attenzione anche quando non appare sul piccolo schermo, poi la bella presenza, la battuta facile, l’agilità nel cambiare le dinamiche dello show.

Insomma, De Martino è un ottimo professionista e tanti volti della televisione hanno dimostrato pubblicamente il loro appoggio al partenopeo, compreso Paolo Bonolis e Antonella Clerici che addirittura lo vorrebbe al timone del Festival di Sanremo, una volta finito il mandato di Carlo Conti. In una lunga intervista al Corriere della Sera, Giorgio Assumma ovvero l’avvocato di Pippo Baudo, la cui scomparsa ha gettato nel lutto tutta l’Italia, ha ammesso che anche il re dei presentatori italiani aveva una certa simpatia per Stefano.

“Il suo successore? Ieri ho detto che non c’è, ma a voi del Corriere voglio dirlo: è Stefano De Martino. Ha capito il modo di parlare al popolino mi diceva Pippo”.

Insomma, Baudo avrebbe addirittura indicato De Martino come suo successore, dopo averlo osservato a lungo in televisione, ammettendo che per i giovani di oggi vedeva poche speranze, mentre l’ex ballerino di Amici ha compreso immediatamente il meccanismo, imponendosi come figura autorevole. Senza dubbio un commento che deve aver scaldato il cuore del presentatore di Affari Tuoi.