Pippo Baudo, alla Camera Ardente una conduttrice ''intavola una vera e propria trattativa''

Irene Sangermano

Durante la veglia alla camera ardente di Pippo Baudo, una presentatrice Rai ne avrebbe approfittato per intavolare una trattativa di lavoro.

Si è spento il 16 agosto scorso, all’età di 89 anni, Pippo Baudo ovvero il re dei conduttori della televisione italiana, colui che la televisione ha contribuito a crearla ex novo, formando tantissimi artisti che ancora oggi popolano il piccolo schermo. Per 48 ore è stata allestita la camera ardente per Baudo presso il Teatro della Vittorie a Roma e sembra che, in questa occasione di lutto, qualcuno ne abbia approfittato per intavolare una trattativa lavorativa.

Pippo Baudo, cosa è successo nella Camera Ardente

La notizia della scomparsa di Pippo Baudo, che si è spento serenamente al Campus Biomedico di Roma il 16 agosto 2025, all’età di 89 anni, ha sconvolto un intero Paese. Baduo era il re dei conduttori della televisione italiana, un presenza solida e sicura, un’ancora che ha contribuito al cambiamento della televisione negli anni, modellandola e capendo come proporla al popolo senza mai sbagliare un colpo. Per ben 48 ore è stata allestita presso il Teatro delle Vittorie a Roma la camera ardente del presentatore, prima di trasportare il feretro in Sicilia per i funerali.

Tantissimi Vip si sono presentati a rendere l’ultimo omaggio a Baudo come Gianni Morandi e Giorgia, Laura Pausini, ma anche l’ex moglie Katia Ricciarelli al braccio di Mara Venier, poi Lino Banfi tanto commosso che ha fatto commuovere anche noi, Eros Ramazzotti, Fabrizio Moro, Lorella Cuccarini, Fiorello e tanti altri. Ma proprio durante gli ultimi saluti a Baudo sembra che, almeno stando all’indiscrezione lanciata da Dagospia, qualcuno ne abbia approfittato per parlare di lavoro con Roberto Sergio, il direttore generale della Rai che è stato a lungo seduto vicino alla bara chiusa del presentatore. La notizia è stata ripresa anche da Fabrizio Roncone del Corriere della Sera, che ha aggiunto altri dettagli.

Camera Ardente Pippo Baudo, chi ne approfitta per parlare di lavoro

Presso il Teatro della Vittoria a Roma è stata esposta la bara di Pippo Baudo nella camera ardente, dove si sono affollati tantissimi Vip sentitamente commossi. Ma c’è qualcuno che, anche in questa occasione, spalle alla salma del re dei presentatori italiani, ne avrebbe approfittato per intavolare una vera e propria trattativa con Roberto Sergio, direttore generale della Rai, che è stato per lunghe ore accanto alla bara insieme a Carlo Conti.

“Ma una signora bionda gli ronza intorno fino a intavolare una vera e propria trattativa. Sergio: «Sul serio il 15 settembre vuoi condurre tu?». E lei: «Sì, mi piacerebbe…». «Sei proprio sicura?». Lei, accorata (e di spalle a Pippo): «Sì sì…». Così Sergio prende il cellulare e scrive qualcosa, non si capisce bene se è un whatsapp diretto a qualche capostruttura o a boh, la Rai è un luogo fantastico, come il programma che Pippo Baudo condusse con grande successo”.

Si legge sul Corriere che ha ampliato una notizia già data da Dagospia. Di chi si tratta? Il nome non è ancora saltato fuori ma certamente non si tratta di un bel gesto. Nel frattempo, circola una notizia su Baudo e Stefano De Martino, che ha stupito tutti.

Guida TV